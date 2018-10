USB kľúče sú zneužívané aj na ťažbu kryptomien

OĽaNO: Návrh rozpočtu na rok 2019 je len udržiavací a nie je ambiciózny

Vláda hospodári zle, zanedbáva investície do rozvoja Slovenska aj do rozvoja ľudí. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO v reakcii na návrh štátneho rozpočtu na rok 2019, ktorý v stredu schválila vláda.