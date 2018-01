Most-Híd a SMK nevedia spolupracovať, pripúšťa Bugár

„Spolupráca nie je o tom, že vedenia strán sa rozhodnú, že idú spolupracovať. Ale aj o tom, či to budú akceptovať aj ľudia nižšie, voliči. Je to teda aj o tom, či daná strana vysiela signály, že vedia a chcú spolupracovať. SMK vysiela signály, že sme zradcovia a že s nami spolupracovať nechcú,“ povedal v rozhovore pre TASR Bugár.

Nevie povedať, ako to bude so spoluprácou v tohtoročných komunálnych voľbách či pri ďalších hlasovaniach. „Za tieto roky sme, žiaľ, ukázali, že nevieme spolupracovať. SMK odmieta spoluprácu, stále používa lživé argumenty a takto vychováva svojich voličov. A toto je nebezpečné a oni to nepochopili. Preto si myslím, že sa pokojne môže stať, že nebude žiadna spolupráca ani v parlamentných voľbách. A to práve preto, čo robia oni,“ uviedol Bugár.

Predseda Mosta-Híd je v politike zástancom hesla „nikdy nehovor nikdy“, napriek tomu priznáva, že s niektorými stranami si už spoluprácu predstaviť nevie. ĽSNS odmieta principiálne, ale problém so spoluprácou vidí napríklad aj pri OĽaNO. „V OĽaNO sú pritom mnohí schopní a politicky vyzretí ľudia. Ale niektorí im to kazia. Problémom je, že neraz aj klamú a osobne urážajú. Ak si niekto myslí, že ma urazí do krvi a potom bude so mnou spolupracovať, tak to nie,“ doplnil.

Za problematického nepovažuje iba lídra Igora Matoviča, ktorý na neho zvykne útočiť, ale napríklad aj Jána Marosza. Aj ten podľa Bugára uráža. Hoci Most-Híd momentálne spolupracuje v koalícii so Smerom-SD a SNS, Bugár si uvedomuje, že ani táto spolupráca nebude trvať večne. Súčasnú koalíciu ale považuje za stabilnú a zdôrazňuje, že sa v nej Mostu-Híd darí plniť oveľa viac sľubov ako v niektorých minulých koalíciách.