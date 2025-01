Biden: Podozrivý z útoku v New Orleans bol zrejme "inšpirovaný ISIS"

Podozrivý z útoku v New Orleans hodiny pred tým, než vozidlom narazil do davu a zabil najmenej 15 ľudí, zverejnil videá, ktoré "naznačujú, že bol inšpirovaný Islamským štátom (ISIS)" a vyjadril "túžbu zabíjať". Vyhlásil to v noci na štvrtok americký prezident Joe Biden s odvolaním na Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.

Biden tiež oznámil, že vyšetrovatelia preverujú „akékoľvek možné spojenie“ medzi útokom z New Orleans a výbuchom vozidla Tesla Cybertruck pred hotelom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa v Las Vegas. „Zatiaľ o tom nemáme žiadne správy,“ uviedol americký prezident na možné prepojenie spomínaných útokov. Pri výbuchu vozidla pre Trumpovym hotelom, ku ktorému došlo v stredu, zahynula jedna osoba a ďalších sedem utrpelo ľahké zranenia.

Prezident v súvislosti s útokom v New Orleans zároveň povedal, že „nikto by nemal robiť unáhlené závery“ a dodal, že poveril najvyšších predstaviteľov bezpečnostných zložiek, aby naďalej intenzívne vyšetrovali tento útok, informuje stanica CNN.

Podľa FBI šlo o veterána

Útok v New Orleans sa odohral v noci na stredu. FBI tvrdí, že útočníkom bol 42-ročný Shamsud-Din Jabbar, občan USA zo štátu Texas a vojnový veterán, ktorý zomrel po prestrelke s policajtmi. V jeho prenajatom vozidle našli zbrane a možné výbušné zariadenie a vlajku džhihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Vyšetrovatelia už skôr oznámili, že útok vyšetrujú ako „teroristický čin“ a útočník podľa nich zrejme nekonal sám.

Zástupkyňa FBI neskôr na tlačovej konferencii povedala, že Jabbar bol armádnym veteránom. „Nemyslíme si, že Jabbar bol jediným zodpovedným,“ povedala vedúca miestnej kancelárie FBI Alethea Duncanová. Podľa agentúry AFP doplnila, že vyšetrovatelia v New Orleans našli dve podomácky vyrobené bomby, ktoré zneškodnili.

AP s odvolaním sa na správu štátnej polície v Louisiane informovala, že vyšetrovatelia skúmajú videozáznam zachytávajúci, ako traja muži a žena umiestňujú improvizované výbušné zariadenie „v súvislosti s útokom“.