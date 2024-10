Poslanci Smeru a Hlasu dúfajú, že koalícia bude fungovať so 79 poslancami

Stuška verí, že situácia sa čoskoro vyrieši v súvislosti s nezrovnalosťami s nezaradeným poslancom Rudolfom Huliakom. Dodal, že je to hlavne na strane SNS. Ferenčák zdôraznil, že nie je zmyslom koalície, aby bola závislá od jedného poslanca.

„Je to interný problém koaličného partnera. Musí si to vyriešiť, pretože tento problém je vytvorený práve ním,“ povedal novinárom po stredajšom hlasovaní Ferenčák. Je podľa neho veľmi dôležité, aby bolo prítomných viac ako 76 koaličných poslancov. „Pretože v tomto prípade je to veľmi krehké,“ dodal.

Ocenil, že na hlasovanie prišiel aj Ján Blcháč (Hlas-SD), ktorý sa podľa jeho slov doliečuje už doma. „Je to veľký počin z jeho strany, aj zodpovednosť voči fungovaniu koalície,“ povedal s tým, že mu zdravotný stav dovolil prísť hlasovať. „Bol zdravotne na tom tak v poriadku, že sa môže zúčastňovať pravidelne na schôdzach a dnes to bol práve na základe blokácie týchto troch poslancov koaličného partnera dôvod, aby Národná rada schválila zákony, ktoré sú potrebné pre občanov SR a aby Národná rada mohla pokračovať v rokovaní, prijímaní ďalších zákonov,“ doplnil Ferenčák.

Strana Hlas-SD v stanovisku informovala, že Blcháč už ukončil PN. Označila za „krajne neprípustné“, aby médiá zneužívali zdravotný stav poslanca „na svoje PR články“ o politickej situácii. „Ján Blcháč včera ukončil PN a dnes sa už zúčastnil na rokovaní Národnej rady. Rázne odmietame akékoľvek tvrdenia o účelovom ukončení PN a apelujeme na médiá, aby rešpektovali jeho právo na súkromie v súvislosti so zdravotným stavom,“ odkázali z tlačového oddelenia Hlasu-SD.

Stuška dúfa, že situácia s krehkou väčšinou koaličných poslancov už nebude trvať dlho. „Komunikácia sa musí zlepšiť a pravdepodobne to bude fungovať opäť s tou 79-tkou ako predtým,“ povedal novinárom. Je to podľa neho hlavne záležitosť kolegov z SNS a poslaneckého klubu SNS. Pripomenul, že napriek problémom parlament rokoval o zákonoch.

Nezaradení poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík nedávno odišli z klubu SNS, no deklarovali podporu koalícii. V utorok (29. 10.) však oznámili, že sa dva dni nebudú zúčastňovať na rokovaní parlamentu. Očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu a podpíšu memorandum o spolupráci. V utorok sa preto poslancom nepodarilo ani raz hlasovať o prerokovaných bodoch. Nezišiel sa totiž dostatočný počet poslancov, prezentovalo sa ich vždy menej ako 76. Okrem trojice poslancov koalícii chýbal v utorok aj Blcháč. V stredu sa už podarilo poslancom zákony odhlasovať.