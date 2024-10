Vláda vysiela do Libanonu slovenských vojakov

Ministerstvo obrany (MO) SR má zabezpečiť evakuáciu Slovákov z Libanonu. Dôvodom je bezpečnostná situácia v regióne Blízkeho východu, ktorá je čoraz viac nepredvídateľná. Zámer schválila vláda na stredajšom rokovaní. Zároveň odsúhlasila, že na pomoc pri evakuácii vyšle do 30 vojakov.

"Strety medzi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh a plány zo strany Izraela, v ktorých je zahrnutá obmedzená operácia v Libanone, predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti občanov SR žijúcich v Libanone," priblížil rezort. Plánuje nasadiť jedno dopravné lietadlo C27J Spartan, ktoré má kapacitu 45 osôb.

Evakuácia bude prebiehať v dvoch fázach. „V prvej fáze budú občania SR evakuovaní na Cyprus potrebným množstvom letov. V druhej fáze budú občania SR dopravení na územie SR,“ vysvetlilo MO. Zároveň ráta s tým, že pri oboch navrhovaných možnostiach evakuácie poskytne v prípade potreby aj voľné kapacity pre evakuáciu občanov iných krajín. „V rámci realizovaného letu bude dopravená aj humanitárna pomoc,“ dodalo ministerstvo.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády ozrejmil, že rezort evakuáciu zabezpečí v prípade, že by na to prišla požiadavka z ministerstva zahraničných vecí. „My sme si týmto vytvorili podmienky na to, aby sme mohli byť pripravení, keď k takejto žiadosti príde,“ vysvetlil minister.