Fico sa stretol so zástupcami reťazcov, kvôli DPH zorganizuje okrúhly stôl

Uviedol to vo štvrtok na brífingu premiér Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí so zástupcami obchodných reťazcov, za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD). Obchodníci deklarovali, že ich spoločným záujmom spolu s vládou bude maximálne premietnutie zmeny sadzby DPH na 5 % do zníženia cien základných potravín.

„Budeme trvať na tom, aby rozhodnutie (o znížení DPH) bolo viditeľné od začiatku roka 2025. Aby sme dali zadosť nášmu spoločnému úsiliu, dohodli sme sa (s obchodníkmi), že veľmi rýchlo zvoláme ďalšie stretnutie, kde budú aj ďalší z agropotravinárskeho reťazca. Zavoláme prvovýrobcov, dodávateľov, spracovateľov a predstaviteľov obchodu, aby sme si povedali, že nám veľmi záleží na základnom okruhu potravín,“ priblížil predseda vlády.

Takáč avizoval, že ministerstvo pôdohospodárstva vykoná do konca tohto roka cenové kontroly v celej agropotravinárskej vertikále. „Tento rok vykonáme minimálne dve - tri cielené kontroly naprieč celou vertikálou - v obchodných reťazcoch, u potravinárov, aj u poľnohospodárov. Získame základné informácie pri určitom zozname potravín, najmä za koľko sa potraviny nakupujú, aká je marža, za koľko sú predávané. Toto sa bude potom porovnávať s obdobnými kontrolami vykonanými po 1. januári 2025,“ doplnil Takáč.

Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, víta konštruktívne rokovanie s vládou SR ohľadom DPH, ako aj zvolanie okrúhleho stola. „Máme spoločný záujem, aby toto zníženie DPH spotrebiteľ pocítil,“ zdôraznil Krajčovič.

„Zväz obchodu (ZO) SR víta zníženie sadzieb DPH na potraviny, čo sa pozitívne prejaví najmä vo vzťahu k nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. V určitej miere to môže prispieť aj k vyššej konkurencieschopnosti našej krajiny u spotrebiteľských cien. Obchodníci sú pripravení zníženie sadzby DPH premietnuť v rámci svojej cenotvorby. Veľmi dôležitý bude dialóg aj s našimi partnermi, teda s ostatnými článkami agropotravinárskej vertikály, s prvovýrobcami a spracovateľmi,“ dodal Filip Kasana, prezident ZO SR.