Nádory hlavy a krku sú stále častejšie, dá sa im však predchádzať

Nejde o najčastejšie nádorové ochorenia, no viac ako polovica pacientov s takýmito diagnózami neprežije. Upozornila na to klinická onkologička Klaudia Gočárová. Spolu s občianskym združením Liga proti rakovine zdôraznila význam prevencie.

„Slovensko má spolu s krajinami ako Maďarsko a Rumunsko trojnásobne vyššiu incidenciu ako severná Európa. Celkovo na svete sa hovorí okolo 850.000 nových prípadov ročne, z toho vyše polovica je úmrtí,“ skonštatovala Gočárová. Veľké geografické rozdiely podľa jej slov súvisia s rizikovými faktormi, etnicko-genetickými rozdielmi, ale aj s vyspelosťou krajiny.

Vo vyspelých krajinách, ako sú USA alebo Japonsko, prevažujú nádory hlavy a krku vyvolané infekciou ľudským papilomavírom (HPV). Slovenskí pacienti trpia najmä nádormi bez výskytu HPV. Rizikovými faktormi tejto skupiny nádorov sú najmä fajčenie a alkohol, ale aj slabá ústna hygiena či slnečné žiarenie.

„V poslednom čase sa hlavne medzi mladou populáciou veľmi rozmáha bezdymový tabak v žuvacej alebo šňupacej forme. Nie sú tam splodiny zo spaľovania cigariet, ale je to priamy kontakt karcinogénov na sliznicu. Je dokázané, že aj bezdymový tabak zvyšuje riziko nádorov v oblasti slizníc, hlavy a krku,“ uviedla Gočárová.

Nádory hlavy a krku majú vysokú možnosť prevencie, tvrdí odborníčka. Základom je nefajčiť, nepoužívať bezdymové tabakové výrobky, obmedziť alkohol, vyhýbať sa opaľovaniu a používať balzam na pery s opaľovacím krémom. Dôležité je aj očkovanie proti HPV, ktoré má význam nielen proti gynekologickým nádorom, ale aj nádorom hlavy a krku.

Ak sa už ochorenie rozvinie, rozhodujúca je včasná diagnostika. Viac ako polovicu pacientov lekári diagnostikujú v pokročilom štádiu. Medzi príznaky patrí bolesť jazyka, nehojace sa afty v ústach, červené a biele škvrny v ústach, bolesť v krku s vyžarovaním do ucha, pretrvávajúci chrapot, dušnosť, problémy s dýchaním, bolestivé prehĺtanie, ťažkosti s prehĺtaním, zdurenina na krku, zväčšenie slinnej žľazy, upchatý nos na jednej strane alebo hnisavý výtok z nosa.

„Veľmi dôležité je nesledovať nekonečne dlho nejaké zmeny, ale riešiť ich. Na jednej strane je to, aby pacient prišiel za lekárom včas, ale aby aj ten lekár na to myslel, že môže ísť o nádorové ochorenie. Nie je to jednoduchá diagnostika, ale po mesiaci, keď sa pacientovi nepolepší, tak treba pátrať ďalej,“ upozornila na dôležitosť edukácie lekárov Gočárová.