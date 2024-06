Teroristický útok v Rusku: Zahynulo 15 policajtov a viacerí civilisti, vrátane kňaza

Ruské úrady označili útoky za teroristický čin a vyhlásili pondelok, utorok a stredu za dni smútku na počesť pamiatky obetí.

Dagestanské ministerstvo vnútra informovalo, že skupina ozbrojencov v meste Derbent začala strieľať v synagóge a kostole, pričom obe budovy podľa miestnych médií zachvátil požiar. Zároveň boli hlásené útoky v hlavnom meste Dagestanu Machačkale na kostol a inšpektorát dopravnej polície.

Terrorist attack in Russia. Footage shows shooting in Derbent, where attackers fired directly at people on the street



According to the regional Interior Ministry, two police officers were killed in the incident.



