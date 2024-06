Prezident: Moje hodnoty ako prezidenta sú štát, národ, rodina a človek

„V duchu svojho dlhodobého politického presvedčenia hovorím o silnom štáte, ktorý je pre svojich občanov vždy pomocou a službou, nikdy nie bremenom,“ povedal Pellegrini. Štát by sa mal podľa neho vedieť postarať o človeka „od kolísky až po hrob“. Mal by tiež byť silný vstúpiť tam, kde zlyháva trh, a postarať sa o nápravu.

Zároveň podotkol, že štát musí byť silný aj navonok.

Dokáže chrániť svoje hranice, napĺňať svoje vlastné národnoštátne záujmy a hlásiť sa o svoje miesto za svetovým stolom, kde sa prijímajú spoločné a dôležité rozhodnutia.

V prípade hodnoty národa sa Pellegrini plne hlási k Ústave Slovenskej republiky. „Slovo národ sa nikdy nesmie stať obeťou politickej korektnosti. Plne rešpektujem každého jedného občana SR, bez ohľadu na to, k akému národu sa hlási,“ uviedol. Hlava štátu je presvedčená, že slovenský národ má právo na historický fakt, že demokratická SR vznikla ako nástroj jeho sebaurčenia.

Rodina je podľa Pellegriniho skutočnou základnou bunkou slovenskej spoločnosti. Jej základnou hodnotou by nemali byť vonkajšie, ale hlavne vnútorné znaky. „Či je pre svojich členov skutočnou oporou, zázemím, miestom odovzdávania si hodnôt a formovania človeka,“ poznamenal.

Prezident je zároveň presvedčený, že človek by mal byť stredobodom pozornosti štátu. „Nerodíme sa s rovnakými schopnosťami a rovnakými predpokladmi. Ale každý si zaslúži rovnakú šancu a rovnakú štartovaciu čiaru,“ tvrdí.

Pellegrini v prejave skonštatoval, že vo finále je stav spoločnosti výsledkom rozhodnutia každého jedného jej člena. Každý človek by sa podľa neho mal sám seba opýtať, ako môže prispieť k upokojeniu spoločnosti. „Je to zásadná úloha, ktorá dnes stojí pred politikmi, mienkotvorcami i médiami. Ale nájsť hodnoty, na ktorých sa ako spoločnosť zhodneme a ktoré budeme ctiť, je úlohou pre každého z nás,“ povedal s tým, že on ako prezident je pre to pripravený urobiť maximum.

Hlava štátu vyhlásila, že druhý historicky najsilnejší mandát priamo voleného prezidenta ho zaväzuje, aby bol v každej situácii pre každého jedného občana oporou. „Som presvedčený, že musíme do spoločenského života vrátiť základné prvky úcty k štátu, k jeho symbolom a v tomto zmysle aj k pôsobeniu prezidenta republiky,“ doplnil zároveň.

Prezident je podľa Pellegriniho symbolom krajiny, reprezentantom ľudí doma i vo svete a neoddeliteľnou súčasťou slovenskej demokratickej a ústavnej výbavy. „Našu štátnosť musíme naplniť niečím, čo si každý jeden občan Slovenskej republiky ponesie v sebe ako súčasť svojej osobnosti,“ doplnil.