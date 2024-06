Opozícia bude pre postoj Slovenska k novým zdravotným predpisom iniciovať výbor

Dištanc SR od prijatia predpisov považuje za medzinárodnú hanbu aj ohrozenie zdravia občanov SR. Žiada krok zvrátiť. Uviedli to poslanci z PS, KDH a hnutia Slovensko na utorkovej tlačovej konferencii.

„Bude to spoločný opozičný výbor, pod ktorý sa podpísali všetky opozičné strany. Po tejto tlačovej konferencii dáme žiadosť na zvolanie výboru jeho predsedovi do podateľne Národnej rady (NR) SR,“ priblížil poslanec Oskar Dvořák (PS). Na výbor chcú pozvať splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), ale aj viacerých odborníkov.

Poslanci považujú postoj SR za zlyhanie Kotlára aj vlády. Poukázali na to, že Kotlára poverila vláda zastupovaním Slovenska na rokovaní k predpisom. „Odmietol spoločný koordinovaný postup 190 krajín sveta zo všetkých svetadielov vrátane Číny, Ruska a iných krajín. Pýtame sa, kto dal Kotlárovi mandát medzinárodne izolovať SR a kto je zodpovedný za túto situáciu? Nie je to len zlyhanie jednotlivca, Kotlára, ale je to aj zlyhanie vlády,“ skonštatoval poslanec Peter Stachura (KDH).

Exminister zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí z hnutia Slovensko považuje za dôležité, aby sa pri prijatí predpisov zjednotil celý svet. „Slovensko sa vyčlenilo z tejto spolupráce, vyčlenilo sa z krajín, ktoré chcú takýmto spôsobom zabrániť šíreniu pandémie do budúcna,“ podotkol. Opozícia volá, aby Slovensko dištanc zvrátilo. Avizovala, že šéfku rezortu zdravotníctva bude žiadať, aby sa k tomu zaviazala uznesením.

Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Kotlár na postoji trvá. Nové predpisy podľa neho uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Dištancovanie odôvodnil nedovolenými zásahmi do zvrchovanosti suverénnych členských štátov. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd. Viaceré ustanovenia sú podľa neho tiež neurčité a poskytujú značný priestor pre subjektívne posudzovanie.