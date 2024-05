Polícia začala v súvislosti s nehodou na D1 pri Hornej Strede trestné stíhanie

„Vodič nákladného motorového vozidla značky Scania z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do pravej časti vozovky, kde narazil prednou časťou vozidla do stojaceho vozidla Mýtnej polície, v ktorom v tom čase sedel 42-ročný úradník mýtnej jednotky. Ten v dôsledku nárazu utrpel mnohopočetné zranenia a bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice. Príslušníčka Policajného zboru, ktorá v čase nárazu stála vedľa vozidla, utrpela ľahké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice,“ informuje polícia.

Nákladné vozidlo následne narazilo do stojaceho vozidla hasičského zboru, vedľa ktorého stáli dvaja príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Muži vo veku 27 a 43 rokov následkom nárazu utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Druhé vozidlo hasičského zboru následkom nárazu vymrštilo do stredu vozovky.