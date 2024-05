Tetovania zvyšujú riziko zriedkavého typu rakoviny

Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise eClinicalMedicine môže tetovanie zvýšiť riziko vzniku zriedkavého typu rakoviny o 21 %. Výskumníci vo Švédsku zistili potenciálnu súvislosť medzi tetovaním a lymfómom. Ide o typ rakoviny krvi, ktorý postihuje lymfatický a imunitný systém.

Vedci z Lundskej univerzity chceli preskúmať vzťah medzi tetovaním a dlhodobými účinkami na zdravie, keďže akademické poznatky v tejto oblasti sú nedostatočné. Vedci skúmali 11 905 ľudí. 2 938 zo skupiny vo veku od 20 do 60 rokov malo lymfóm. Z týchto účastníkov 54 % odpovedalo na dotazník o tetovaniach a 47 % z kontrolnej skupiny, ktorá nemala lymfóm, urobilo to isté.

V skupine s lymfómom bolo potetovaných 21 % (289 osôb), v porovnaní s 18 % v kontrolnej skupine bez diagnózy lymfómu (735 osôb). Po zohľadnení ďalších faktorov, ako je fajčenie a vek, vedci zistili, že riziko vzniku lymfómu bolo u potetovaných osôb o 21 % vyššie. Výskumníci tiež zistili, že nezáležalo na veľkosti tetovania.

Najčastejšími podtypmi rakoviny boli difúzny veľkobunkový B-lymfóm (28 %), Hodgkinov lymfóm (21 %) a folikulárny lymfóm (18 %). Priemerný vek osôb s diagnózou lymfómu sa pohyboval medzi 51 a 57 rokmi. Osoby s Hodgkinovým lymfómom však mali priemerný vek 36 rokov.

Foto: Jacqueline Aguilera/Shutterstock.com

Vedci si však nie sú istí, prečo je to tak. Podľa nich sú potrebné ďalšie štúdie, aby sa preskúmala akákoľvek iná súvislosť medzi tetovaním a inými typmi rakoviny a aká by mohla byť jej základná príčina. Doktorka Christel Nielsen, ktorá štúdiu viedla, povedala:

"Môžeme len špekulovať, že tetovanie, bez ohľadu na jeho veľkosť, vyvoláva v tele zápal nízkeho stupňa, ktorý následne môže vyvolať rakovinu. Je to teda zložitejšie, než sme si pôvodne mysleli. Už vieme, že keď sa tetovacia farba vstrekne do kože, telo si to vysvetlí ako niečo cudzie, čo tam nemá byť a aktivuje sa imunitný systém. Veľká časť atramentu sa transportuje z kože do lymfatických uzlín, kde sa ukladá.“