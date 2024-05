Pozor na časté nočné mory: Opakované zlé sny signalizujú skrytý zdravotný problém

Podľa štúdie môže byť zvýšená frekvencia nočných môr a halucinácií včasným varovným signálom autoimunitných ochorení, ako je napríklad lupus. Výskumníci vyzvali lekárov, aby sa pacientov pýtali na ich nočné mory v nádeji, že by to mohlo pomôcť odhaliť, či sa u nich neprejavujú následky autoimunitných ochorení. Tieto závery boli publikované v eClinicalMedicine .

Vedci z Univerzity v Cambridge a King's College London dali vyplniť dotazník 676 ľuďom s lupusom a 400 lekárom. Lupus je ochorenie, ktoré spôsobuje, že imunitný systém napáda tkanivá a orgány. Vedci urobili aj podrobné rozhovory so 69 ľuďmi žijúcimi s rôznymi chronickými zápalovými autoimunitnými ochoreniami vrátane lupusu a 50 lekármi.

Desivé nočné mory naznačujú autoimunitné problémy

Výskumníci sa pacientov pýtali na 29 neurologických a duševných symptómov vrátane depresie, halucinácií a straty rovnováhy. V rozhovoroch boli pacienti požiadaní, aby uviedli poradie, v akom sa príznaky zvyčajne objavujú. Menej ako jeden zo štyroch ľudí uviedol halucinácie, hoci väčšina uviedla, že sa objavili až približne na začiatku ochorenia alebo neskôr.

V rozhovoroch sa však zistilo, že traja z piatich pacientov s lupusom a jeden z troch pacientov s inými reumatologickými ochoreniami mali nárast živých, znepokojujúcich nočných môr pred tým, ako sa u nich objavili halucinácie.

Je dôležité, aby lekári hovorili so svojimi pacientmi o týchto typoch príznakov a venovali čas zapisovaniu individuálneho vývoja príznakov každého pacienta," uviedla hlavná autorka štúdie Melanie Sloanová z University of Cambridge. „Pacienti aj lekári sa môžu zdráhať diskutovať o duševných a neurologických príznakoch, najmä ak si neuvedomujú, že môžu byť súčasťou autoimunitných ochorení."

Pacientom boli nesprávne diagnostikovane psychické problémy

Jeden pacient opísal svoje nočné mory ako „strašné, ako vraždy, ako sťahovanie ľudí z kože". Dodali, že si myslia, že sa to deje, keď je telo preťažené a "čím viac je organizmus v strese, tým živšie a horšie budú sny".

Štúdia tiež zistila, že používanie slova "denná mora" namiesto halucinácie bolo pre pacientov účinnejšie. Niektorým respondentom s lupusom boli nesprávne diagnostikované aj psychické problémy.

Profesor Guy Leschziner, autor štúdie a neurológ z nemocnice Guys' and St Thomas' Hospital, povedal: „Je to prvý dôkaz toho, že nočné mory nám môžu pomôcť monitorovať aj také závažné autoimunitné ochorenie, akým je lupus, a je to dôležitá výzva pre pacientov aj lekárov, že príznaky spánku nám môžu povedať o blížiacom sa relapse."