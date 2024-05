Video: Michal Kovačič v živom vysielaní prehovoril o tom, čo sa deje v TV Markíza

Moderátor Michal Kovačič v nedeľu moderoval predposledný diel diskusnej relácie Na telo v rámci jarnej programovej štruktúry. Televízia Markíza avizovala v piatok, že bude hľadať vhodnejší formát nedeľnej politickej diskusie. V záverečných minútach vysielania najnovšieho dielu sa Kovačič rozhodol vyjadriť k súčasnej situácii v TV Markíza.

„Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace. Čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj Televízne noviny,“ povedal na kameru, pričom ho nikto počas vysielania nezastavil.

Redakcia sa podľa neho nenechala zastrašiť a spoločne sa rozhodla čeliť výzvam. Vďaka tomu si relácia Na telo zachovala svoju podobu napriek tlaku vedenia. Relácia je stále najpopulárnejšou diskusnou reláciou na Slovensku, aj keď už niekoľko mesiacov čelí bojkotu zo strany vládnych politikov.

Moje stanovisko k dianiu v Na telo a v spravodajstve TV Markíza Uverejnil používateľ Michal Kovacic Nedeľa 26. mája 2024

Boj o orbanizáciu slovenských televízií

Podľa Kovačiča by vedenie televízie malo podporiť Na telo, keďže má najvyššiu sledovanosť z diskusných relácií na Slovensku. „Ono sa ale naopak rozhodlo škrtať jeho epizódy. Je len paradoxné, že sa to deje v ten istý týždeň, ako získalo novinársku cenu,“ vyjadril nevôľu s konaním nadriadených.

„Slovensko práve teraz prežíva boj o orbanizáciu našich televízií. Na verejnosti sa debatuje o budúcnosti RTVS. Tento boj sa ale odohráva všade. Deje sa ale potichu a plíživo. Aj keď to tak možno dnes nevyzerá, ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu,“ dodal na záver moderátor.