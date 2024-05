Toto sa stane s vašou pokožkou po 20 minútach cvičenia s make-upom na tvári

Pre niektoré ženy je každodenné líčenie samozrejmosťou a make-up si nanášajú na tvár aj pred návštevou posilňovne či pred tréningom. Podľa štúdie uverejnenej v odbornom časopise Journal of Cosmetic Dermatology to však nie je dobrý nápad a pri fyzickej aktivite by sme mali udržiavať tvár čistú.

Výskum odhalil vplyv make-upu počas aeróbneho cvičenia na pleť a jej póry. Štúdie sa zúčastnilo 43 zdravých vysokoškolských študentov - 20 mužov a 23 žien.

Zablokované póry a vlhkosť

Na jednu polovicu tváre - na čelo a hornú časť tváre - bol nanesený make-up, zatiaľ čo druhá polovica tváre zostala čistá. Pomocou prístroja na analýzu pleti sa dôkladne preskúmala pleť pred a po 20-minútovom behu na bežiacom páse.

Výskumníci zistili, že po cvičení sa zvýšila vlhkosť v zóne bez mejkapu aj v zóne s mejkapom. Väčší nárast vlhkosti bol však zaznamenaný v zónach s mejkapom, čo môže byť dôsledkom toho, že mejkap bráni odparovaniu vlhkosti z pokožky, uviedol tím.

Veľkosť pórov sa po cvičení zväčšila na pokožke bez make-upu, ale nie výrazne na pokožke s make-upom, čo by mohlo naznačovať, že make-up môže blokovať póry. Okrem toho sa zvýšila hladina oleja v zónach bez make-upu a znížila v zónach s make-upom, čo naznačuje, že pri nosení make-upu môže byť ťažké udržať správnu hladinu mazu na pokožke.

Make-up pri športe škodí

Výskumníci uvádzajú, že rastie trend nosenia dekoratívnej kozmetiky počas fyzických aktivít. Tento výskum ponúka verejnosti dôležité poznatky a nabáda ju, aby zvážila možné dôsledky používania make-upu počas cvičenia.

Spoluautor štúdie Dongsun Park z Kórejskej národnej univerzity vzdelávania povedal: "Pre zdravie pokožky je najlepšie cvičiť s odstráneným make-upom.“ Keď sa maz, odumreté kožné bunky a iné látky zachytia v póroch, môže to viesť k vzniku vyrážok.