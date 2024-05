Petr Pavel mal nehodu na motorke

Český prezident Petr Pavel sa zranil počas jazdy na motocykli. Zranenia nie sú vážne, ale vyžiadajú si krátke pozorovanie v Ústrednej vojenskej nemocnici, uviedla Kancelária prezidenta republiky na sociálnej sieti X. Hrad zverejní ďalšie informácie, keď ich bude mať k dispozícii.

Ide o druhé zranenie českého prezidenta v krátkom čase. V apríli si Pavel zranil tvár pri streľbe na strelnici Českej zbrojovky v Uherskom Brode, ktorú navštívil počas dvojdňovej návštevy Zlínskeho kraja. Pri streľbe z dlhej zbrane so zameriavacím ďalekohľadom utrpel drobnú tržnú ranu v blízkosti obočia, zranenie si však vtedy nevyžadovalo lekárske ošetrenie.

Šesťdesiatdvaročný Pavel neprestal jazdiť na motorke ani po minuloročnom zvolení za prezidenta a má doma hneď niekoľko motocyklov. Najčastejšie jazdí na motocykli značky BMW model R1250GS.

Už v minulosti čelil kritike za svoju záľubu v jazde na motocykli. V auguste minulého roka ho ľudia natočili, ako napriek predpisom jazdí bez prilby. Stalo sa to v mestečku Rtyně v Podkokoří v Královohradeckom kraji. Video vtedy zverejnila stanica CNN Prima News. Pavel sa za to ospravedlnil a dodal, že to bola z jeho strany hlúposť.

„Vnímam svoje pochybenie a za zjavný dopravný priestupok sa ospravedlňujem,“ napísal na sociálnu sieť X český prezident. Dodal, že pri jazde na motorke dodržiava bezpečnostné opatrenia celý život. Svoje konanie vysvetlil tým, že išiel dohustiť pneumatiky na neďalekú čerpaciu stanicu.