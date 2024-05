Nečakaná smrť známeho hudobníka: Hity jeho kapely pozná každý

Vo veku 58 rokov zomrel americký basgitarista a člen populárnej kapely Train Charlie Colin. Potvrdila to jeho sestra Carolyn, podľa ktorej hudobník zomrel následkom poranení spôsobených po pošmyknutí vo vani. K jeho úmrtiu došlo v belgickom Bruseli, keď strážil dom pre kamaráta, informuje The Guardian.

Foto: YouTube.com/Delphine's Circle

Colin strávil väčšinu detstva v Kalifornii a Virgínii. Najskôr sa presadil v hudobnej skupine Apostles, tá sa však rozpadla, a Colin sa presťahoval do Singapuru, kde si zarábal tvorbou jinglov.

Colin sa neskôr presťahoval do San Francisca, kde spolu so spevákom Patom Monahanom založili populárno-rockovú kapelu Train. K dvojici sa napokon pridal hráč na bicie Scott Underwood.

Colin spolupracoval s Train na jej prvých troch albumoch Train, Drops of Jupiter a My Private Nation, ktoré preslávili hity ako Meet Virginia a Drops of Jupiter. Z kapely odišiel v roku 2003 kvôli závislosti na návykových látkach.

Train - Drops of Jupiter

Hudobník si neskôr zahral v kapelách Painbirds a Side Deal, no podobné úspechy ako s Train už nedosiahol.