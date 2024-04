Šutaj Eštok odmieta hrozby o štátnom bankrote, zo zlých financií viní Matoviča

O tom, kto bude novým predsedom Hlasu-SD, sa rozhodne na sneme strany 1. júna v Košiciach. V televíznej diskusii TA3 V politike to v nedeľu uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Spoludiskutujúci v relácii, predseda hnutia PS Michal Šimečka, informoval, že bude 4. mája opätovne kandidovať na pozíciu predsedu strany PS.

Šutaj Eštok potvrdil, že členovia užšieho vedenia Hlasu majú záujem dohodnúť sa na kandidátovi na nástupcu zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. „Tohto kandidáta, samozrejme, bude musieť potvrdiť snem, ale ja verím, že budeme mať takého lídra, ktorý naplní odkaz Petra Pellegriniho, aby Hlas bol silnou stranou aj po jeho odchode,“ vyhlásil.

V Košiciach si v sobotu 4. mája bude nové vedenie voliť aj PS. „Budem opäť kandidovať, protikandidáta nemám,“ oznámil Šimečka. Na post podpredsedov a členov predsedníctva bude podľa jeho slov silná konkurencia kandidátov. Pri otázke možného vstupu Ivana Korčoka do PS Šimečka uviedol, že sa ním o tom bude rozprávať. „Neviem však, čo sa stane, neviem predikovať, ako sa rozhodne Ivan Korčok,“ dodal.

Štátny bankrot nehrozí, tvrdí Šutaj Eštok

V otázke nového predsedu Národnej rady SR minister vnútra zdôraznil, že platí koaličná zmluva a nevidí dôvod na jej otváranie, ktoré by podľa neho mohlo rozkývať stabilitu vládnej koalície. „V Hlase nám veľmi záleží na tejto stabilite, verím, že sa na to takto pozerajú aj naši koaliční partneri,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Platí, že kandidátom Hlasu na predsedu parlamentu je súčasný minister investícií Richard Raši.

Šimečka v tejto otázke uviedol, že sám si nevie predstaviť podporu kandidáta Hlasu na pozíciu šéfa parlamentu. „Nie je to nič osobné voči Rašimu, no vychádzam z nedobrej skúsenosti s tým, ako v predchádzajúcich mesiacoch viedol parlament Peter Pellegrini,“ vysvetlil.

Odpovedal aj na výčitku oponenta v diskusii, prečo PS nepodporilo v parlamente 13. dôchodky. „Ak by vláda doteraz predstavila reálne riešenia na konsolidáciu verejných financií, podporili by sme to. Namiesto toho však prichádza s ďalšími výdavkami, ktoré nie sú kryté,“ upozornil Šimečka, ktorý sa obáva, že Slovensko nastúpilo na tzv. grécku cestu a krajine hrozí štátny bankrot. „Ak k nemu dôjde, a tá trajektória tam je, a Slovensko nebodaj príde aj o eurofondy, postihne to všetky vrstvy obyvateľstva vrátane dôchodcov,“ zdôraznil.

Šutaj Eštok odmietol hrozby o štátnom bankrote. Za zlým stavom verejných financií vidí predchádzajúce vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera i Ľudovíta Ódora. Riešenia kompenzácií zvýšených výdavkov má predstaviť minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).