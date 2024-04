Orbán: Maďarsko sa s národnou vládou nezapojí do vojny na Ukrajine

Na oficiálnom otvorení kampane vládnucej aliancie Fidesz-KDNP pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu to v piatok v Budapešti povedal maďarský premiér Viktor Orbán. Informovali o tom agentúry APA a MTI.

„Keby nebolo Fideszu a KDNP (Kresťanskodemokratická ľudová strana), keby vláda nebola v rukách národných síl, Maďarsko by už bolo po krk vo vojne,“ vyhlásil Orbán.

Provojnové vlády, bruselskí byrokrati a sieť amerického finančníka Georgea Sorosa podľa neho posielajú milióny dolárov maďarskej „provojnovej ľavici“, ktorá namiesto vlády zasadzujúcej sa za mier chce „bábkovú provojnovú vládu kontrolovanú Bruselom a Washingtonom“.

Orbán zdôraznil, že Fidesz vyhral všetky voľby do Európskeho parlamentu za posledných 20 rokov, čo z neho robí najúspešnejšie politické zoskupenie v Maďarsku a v Európe. Šance na víťazstvo v ďalších voľbách, ktoré sa uskutočnia 9. júna, označil za „veľké“.

Orbán, kritizoval opozíciu za to, že stratila dôveru občanov, a zároveň vyzdvihol ekonomické úspechy svojej vlády. Slovne zaútočil aj na orgány v Bruseli, ktoré si podľa neho nezaslúžia ďalšiu šancu a je potrebná zmena. To sa však podľa neho nestane samé od seba.

„Brusel treba obsadiť, odstaviť bruselských byrokratov a vziať veci do vlastných rúk. Ak to neurobíme, nielen Európa, ale aj my Maďari doplatíme na neschopnosť a bezmocnosť lídrov v Bruseli,“ povedal Orbán.

„Aby to aj tí v Bruseli pochopili: Nie migrácii, nie genderu, nie vojne,“ uzatvoril Orbán svoj príhovor, citujúc v angličtine slogan z volebného manifestu Fideszu.