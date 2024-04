Pre výskyt medveďa by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia

Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy. Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Vyplýva to z návrhov noviel zákona o ochrane prírody a zákona o civilnej ochrane, ktoré v stredu schválila vláda. Zároveň odporučila parlamentu, aby návrh schválil v skrátenom legislatívnom konaní.

„Cieľom tejto povinnosti je, aby v prípade, ak sú v príčinnej súvislosti výskyt veľkej šelmy a vnadiská, likvidácia týchto vnadísk prispela k návratu veľkej šelmy do jej prirodzeného miesta výskytu,“ vysvetlil envirorezort v materiáli.

Ak vnadiská nebudú príčinou výskytu medveďa, návrh umožňuje povoliť výnimky na elimináciu problémových jedincov, ktoré svojím výskytom a správaním predstavujú potencionálne ohrozenie života, zdravia a škody na majetku.

„Vzhľadom na to, že pri výskyte a riešení situácie veľkých šeliem je potrebné postupovať aj v súčinnosti s inými subjektmi, navrhuje sa právna úprava, na základe ktorej bude Ministerstvo životného prostredia SR oprávnené povoliť výnimku pre tieto subjekty, a to v prípade, ak je vyhlásená mimoriadna situácia,“ poznamenal.

Rezort doplnil, že na odstrel medveďa by sa správny poriadok nemal uplatňovať na proces povolenia výnimiek. Cieľom je, aby sa v čo najkratšom čase vydali výnimky na odstrel problémového jedinca.