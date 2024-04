Fico: Pre Slovensko je dôležité, aby pomoc pre Ukrajinu bola bilaterálnou vecou

Vyhlásil to v stredu na zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že na samite neočakáva nijaké prekvapenia.

Premiér pripomenul, že samit, ktorý sa uskutoční 17. a 18. apríla, sa bude venovať predovšetkým problematike jednotného trhu a konkurencieschopnosti, ale aj situácii na Blízkom východe a Ukrajine.

Pre Slovensko bude dôležitou témou predovšetkým dvojaká kvalita potravín, na ktorú treba podľa premiéra upozorňovať. „Nevidíme dôvod na to, aby občania Slovenskej republiky boli občanmi druhej kategórie,“ povedal Fico.

Premiér tiež mimoriadne víta myšlienku, ako pomôcť priemyslu a hospodárstvu v Európskej únii v kontraste s cieľmi v oblasti klimatických zmien. „Green deal je neudržateľný. To všetci vieme,“ povedal Fico s tým, že bude podporovať všetky rozumné kroky, ktoré budú limitovať podľa neho nezmyselné klimatické ciele.

V súvislosti s Ukrajinou sa na samite bude rokovať i o dodaní systémov protivzdušnej obrany. Premiér pripomenul, že Slovensko Ukrajine už nemá čo dať. Zároveň kritizoval predchádzajúcu vládu, že Ukrajine poskytla systém S-300. Uviedol, že on by tak nikdy neurobil. Ak však budú na samite predložené ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že takáto podpora je vecou bilaterálnou, Fico ich nebude atakovať.

Šéf vládneho kabinetu pripomenul tiež spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, pričom poukázal na viaceré formy pomoci, ktoré Slovensko Ukrajine poskytuje. Spomenul napríklad pomoc s odmínovaním. Zároveň však zopakoval, že konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie.

Samit sa bude zaoberať aj situáciou na Blízkom východe a nedávnym útokom Iránu na Izrael, pričom sa bude hovoriť o nových sankciách proti Iránu. „Zaviazali sme sa, (...) že podporíme len také sankcie, ktoré nebudú poškodzovať občanov Európskej únie a Slovenska viac ako toho, pre koho sú určené,“ povedal Fico.

Predseda vlády tiež oznámil, že sa chystá na oficiálnu návštevu Číny 22. až 25. júna. „Nemôžeme si ako malá krajina dovoliť nemať dobré vzťahy s Čínou,“ povedal Fico s tým, že počas návštevy podpíšu významné zmluvy o strategickej spolupráci.

Premiéra po zasadnutí výboru kritizoval predseda opozičného PS Michal Šimečka. Fico mal podľa neho povedať, že jeho želaním je, aby západ prestal dodávať zbrane Ukrajine. „Ja by som to povedal naopak - našim hlavným želaním by malo byť, aby Putin prestal zabíjať ukrajinských civilistov. Zodpovednosť má momentálne v rukách jedine (ruský prezident, pozn. TASR) Vladimír Putin - on odmieta rokovania o mieri a odmieta zastaviť zabíjanie,“ uviedol Šimečka v stanovisku. Šéf PS tiež odporúča premiérovi, aby si v Bruseli našiel čas porozprávať sa s predstaviteľmi Európskej komisie a urobiť všetko preto, aby Slovensko neprišlo o miliardy eur z plánu obnovy.