KDH zaslalo list Európskej komisii, toto žiada pre Slovensko

Žiada, aby sa úvahy o možnom "finančnom trestaní Slovákov za zmeny na prokuratúre" dôrazne odmietli a aby bola rešpektovaná suverenita SR samostatne rozhodovať o svojich veciach. Odmieta zaťahovanie EK do "vnútorných sporov" o Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Predstavitelia hnutia o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.

„Nechceme, aby za 'prešľapy' vlády bol potrestaný občan,“ vyhlásil líder hnutia Milan Majerský s tým, že bez plánu obnovy bude Slovensko ochudobnené. Ide podľa neho o investičný balík, ktorý by mal ísť do regiónov a bez ktorého by sa nebudovali cesty, školy, škôlky, mosty či nemocnice. Financie považuje za bytostne dôležité na rozhýbanie ekonomiky. Zdôraznil, že zodpovednosť za plnenie jednotlivých míľnikov nesie vláda. Majerský pripomenul, že KDH malo a má vážne výhrady k zmenám v trestných kódexoch a rušeniu ÚŠP, no vláda zmeny prijala. Hnutie hovorí o vnútorných záležitostiach SR.

KDH nesúhlasí ani s „progresívnou časťou opozície“, ktorá podľa neho neprimerane zaťahuje Komisiu do vnútroštátnych otázok a považuje za dôležité vrátiť sa k faktom, pristupovať k tomuto odborne a v záujme ochrany národných záujmov. „Toto očakávame aj od vlády SR, ktorá namiesto toho vedie zbytočný polarizujúci boj s opozíciou,“ uviedlo hnutie v stanovisku.