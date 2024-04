Tínedžer s dvomi promile alkoholu si sadol za volant, po nehode chcel ujsť

Policajti okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici vyšetrujú nehodu, ktorú spôsobil len 16-ročný opitý mladík bez vodičského oprávnenia. Dychová skúška u neho potvrdila v prepočte viac ako dve promile alkoholu. O prípade v utorok informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Tínedžer v areáli firmy na Partizánskej ulici v Banskej Bystrici v piatok 12. apríla vo večerných hodinách nasadol do cudzieho vozidla a rozhodol sa previezť. Vozidlo, ktoré si na svoj 'výlet' vyhliadol, však malo defekt. Pri vychádzaní z areálu firmy si to náhodou všimol kolega z dopravnej polície, ktorému sa práve skončila služba a prechádzal okolo. Pristavil sa pri aute a chcel vodiča upozorniť, že má na kolese defekt. Vodič nereagoval a pokračoval v jazde na hlavnú cestu. Po pár metroch nezvládol riadenie a narazil do zvodidiel na moste,“ opísala polícia.

Policajt k nemu pribehol, preukázal sa služobným preukazom a vyzval ho, aby si pripravil doklady a zotrval na mieste do príchodu hliadky, ktorú privolal. Mladík sa však dal na útek smerom k železničnej trati. Policajt ho dobehol a priviedol naspäť k miestu nehody, kde si ho už prevzali službukonajúci kolegovia.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.