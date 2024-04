Si Ťin-pching: Čína sa nezúčastňuje na vojne Ruska proti Ukrajine

Čína nie je stranou ani účastníkom ukrajinskej krízy, uviedol Si Ťin-pching a dodal, že Peking vždy „podporoval mierové rokovania svojim vlastným spôsobom“.

Čína by podporila aj medzinárodnú mierovú konferenciu, ale Rusko a Ukrajina by ju museli akceptovať, povedal čínsky líder. Moskva zatiaľ odmietla pozvanie na konferenciu o mieri na Ukrajine, ktorá sa má konať v júni vo Švajčiarsku. Čína účasť na tejto konferencii zatiaľ nepotvrdila.

Peking je blízkym spojencom Moskvy. Neustále sa objavujú obvinenia, že čínske spoločnosti dodávajú Rusku takzvaný tovar dvojakého použitia, ktorý sa môže používať na civilné aj vojenské účely.

Nemecký kancelár sa stretol s čínskym prezidentom v posledný deň trojdňovej cesty do Pekingu. V utorok vyjadril presvedčenie, že Berlín a Peking by mohli pomôcť dosiahnuť „spravodlivý mier“ na Ukrajine.

Scholzova cesta viedla počas troch dní do juhozápadného veľkomesta Čchung-čching, ekonomicky silného Šanghaja a hlavného mesta Peking, kde sa snaží posilniť obchodné vzťahy. Kancelára na jeho druhej ceste do Číny od nástupu do funkcie sprevádzala od nedele do utorka početná delegácia ministrov a vedúcich predstaviteľov podnikov.