Šimkovičová: Podporili sme Pellegriniho aj preto, že nešiel cestou boja

Pripomenula, že SNS pôvodne postavila vlastného kandidáta, Andreja Danka, a neskôr sa dohodla na podpore so Štefanom Harabinom. Z dvojice kandidátov, ktorí postúpili do druhého volebného kola, bol podľa nej pre národniarov prijateľnejší Pellegrini ako Ivan Korčok. „Aby sme podporili to národné, slovenské. Aby sme nešli cestou boja proti niekomu a s niekým, lebo takého toho militantného a bojovného máme na Slovensku viac ako dosť,“ konštatovala.

Výzva prezidentky Zuzany Čaputovej na upokojenie spoločnosti prišla podľa Šimkovičovej neskoro. „Keď mne vykrikovali pod oknami a kreslili mi tam hanebné obrázky, naozaj úplne cez čiaru, vtedy nepovedala ani slovo,“ pripomenula protesty pred prezidentskými voľbami.

S nastupujúcim prezidentom má Šimkovičová podľa vlastných slov spoločný napríklad pozitívny vzťah k folklóru. Ministerstvo podľa nej plánuje napríklad podporu folklórneho festivalu vo Východnej. „Ak sa nám to podarí, bude festival vo Východnej trvať minimálne štyri dni, aby spĺňal kritériá medzinárodného festivalu a aby bol opäť lákadlom aj pre zahraničných turistov,“ uviedla ministerka.

Dodala, že o prierezových témach, ktoré súvisia s turistickým ruchom, komunikuje s ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim (nominant SNS), ale napríklad o oživení projektu obnovy hradov a zámkov rokuje aj s ministrom práce a sociálnych vecí Erikom Tomášom (Hlas-SD).

Na margo personálnych zmien v podriadených organizáciách Šimkovičová povedala, že ich robí každý nový minister. Do niektorých organizácií sa podľa nej dnes vracajú ľudia, ktorí museli odísť za predchádzajúcich vlád. „Len sa vtedy okolo toho nerobilo toľko kriku,“ konštatovala.

Ministerka tvrdí, že nemá problém s liberálnym vnímaním sveta, pokiaľ je dialóg slušný a nikto sa jej nesnaží nič vnútiť. „Ale tu sa vytráca slušná forma. Čokoľvek urobím na ministerstve kultúry, nechcite vedieť, čo mi ľudia z progresívneho zázemia píšu,“ doplnila.

Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý prinesie zmeny v súčasnom RTVS, podľa Šimkovičovej nie je zastavený, naopak, intenzívne sa na ňom pracuje. „Bolo k nemu 327 pripomienok,“ pripomenula s tým, že s väčšinu z nich už vyriešili. K zákonu by sa mala ešte stretnúť koaličná rada a na zasadnutie vlády by sa mohol dostať koncom apríla.

Ministerstvo kultúry by sa podľa nej chcelo vrátiť k praxi podpory pripomínania si významných historických výročí, je to aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. V tomto roku si napríklad pripomenieme okrúhle 80. výročie SNP. Šimkovičová upozornila, že za bývalej vlády sa na týchto oslavách zúčastňovala iba elita a politici. „Myslím si, že oslavy SNP patria všetkým ľuďom na Slovensku,“ uviedla. Okrúhlych 20 rokov si pripomenieme aj na výročie vstupu Slovenska do Európskej únie a pripravujú sa aj podujatia na Devíne počas výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.