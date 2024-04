Na Slovensku otvoria novú sieť kaviarní, sľubuje až 50 prevádzok

Rumunská sieť kaviarní 5 to go plánuje otvoriť desiatky kaviarní na Slovensku. Informuje o tom stránka worldcoffeeportal.com, podľa ktorej u nás spoločnosť do štyroch rokov otvorí celkovo až 50 prevádzok.

Prvú kaviareň by mali spustiť ešte tento rok v Bratislave. Po stabilizovaní na slovenskom trhu sa 5 to go plánuje rozšíriť aj ďalej do sveta, kde chce do roku 2027 otvoriť tisíc prevádzok.

„Po komplexnej analýze trhu a správania spotrebiteľov sme usúdili, že 5 to go sa na Slovensku veľmi dobre ujme. Plánujeme zaujať a udržať si zákazníkov z miestnych komunít pomocou chuti, kvality, rozmanitosti, prijateľných cien a pohodovej atmosféry v našich kaviarňach.“

Nové prevádzky aj v Maďarsku

Predaj značkových druhov kávy je na Slovensku pomerne málo zastúpený, pričom sa sústredí najmä do okolia Bratislavy, od ktorej to nie je ďaleko k vychýreným viedenským kaviarňam.

Podľa prieskumu World Coffee Portal sa na Slovensku dosiaľ usídlilo asi 125 medzinárodných značiek kaviarní v hlavnom zastúpení s McCafé, ktorá má u nás 31 pobočiek. Dobre zastúpená je aj domáca značka Café Dias a nemecké Tchibo Kaffee Bar so 17 pobočkami.

Okrem Slovenska sa 5 to go plánuje rozšíriť aj v susednom Maďarsku, kde v najbližších mesiacoch otvorí štyri prevádzky. Prvú kaviareň otvorili v Budapešti ešte v júni 2022.