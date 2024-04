Gynekológovia o nohavičkách: 6 pravidiel, ktoré musíte ovládať

Pri nákupe nohavičiek pozeráme najmä na veľkosť, strih, ozdoby či jemnosť materiálu. Gynekológovia však upozorňujú na oveľa dôležitejšie faktory, ktoré zavážia najmä u majiteliek citlivejšej pokožky alebo tých, ktoré sú náchylné na infekcie či iné ochorenia.

Odborníci na ženské zdravie pre portál Huff Post uviedli 6 pravidiel, ktoré rozhodujú o tom, aká zdravá je vaša spodná bielizeň.

1. Najlepšie sú vzdušné materiály

Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Baktériám a kvasinkám sa najviac darí v tmavom a vlhkom prostredí, k tvorbe ktorého prispievajú najmä nohavičky z umelých materiálov. Ženy náchylné na infekcie alebo tie s citlivou pokožkou by preto mali nakupovať bavlnené nohavičky alebo nylonové, polyesterové a spandexové nohavičky s bavlnenou vložkou.

2. Kľúčový je vhodný strih

Správny strih nohavičiek vás ochráni pred nepohodlím a podráždením. Látka by mala pohodlne obopínať citlivé časti prirodzenia.

Nosenie pritesných nohavičiek môže podľa odborníkov viesť k vzniku cýst, zarastaniu chĺpkov, vyrážkam a odreninám. Nohavičky by sa pri nosení nemali sťahovať, príliš naťahovať ani tlačiť na vonkajšie časti panvy.

3. Tangá nie sú vždy zlé

Foto: AndreyCherkasov/Shutterstock.com

Za predpokladu, že sa v nich cítite pohodlne a sú vyrobené zo vzdušného materiálu, pokojne noste aj tango nohavičky, radia gynekológovia.

Nositeľkám takéhoto strihu nahráva aj štúdia z roku 2018, ktorá nezaznamenala žiadny zásadný rozdiel medzi nosením tango nohavičiek a nohavičiek v klasickom strihu z hľadiska rizika vzniku kvasinkových alebo iných bakteriálnych infekcií.

Noseniu tango nohavičiek sa však vyhnite pri príležitostiach, ktoré si vyžadujú fyzickú námahu – napríklad pri cvičení.

4. Pokojne žiadne nenoste

Pri nosení akejkoľvek látky v oblasti pohlavných orgánov dochádza k hromadeniu vlhkosti a tepla, takže absencia spodnej bielizne tejto časti tela len prospieva. Pod voľným oblečením teda podľa odborníkov nemusíte vôbec nosiť žiadne nohavičky.

5. O spodnej bielizni rozhoduje aj kontext

Foto: VGstockstudio/Shutterstock.com

Do práce a do fitness centra by ste nemali nosiť rovnaký druh nohavičiek, tvrdia profíci. Pri cvičení treba za každú cenu uprednostniť vzdušný typ materiálu a pohodlný strih, zatiaľ čo pri iných príležitostiach máte väčší priestor na kombinovanie.

Po fyzickej aktivite je potrebné sa čím skôr osprchovať alebo aspoň vymeniť si spodnú bielizeň, aby ste sa vyhli hromadeniu plesní a kvasiniek v oblasti ohanbia.

Cvičenie bez nohavičiek voľte len v prípade, že nosíte športové nohavice so zabudovanou antibakteriálnou vložkou.

Špeciálnu bielizeň si vyžaduje aj menštruácia, počas ktorej by sme mali uprednostniť pohodlie, a hlavne nosiť také nohavičky, ktoré príliš netlačia na ohanbie. Táto rada platí najmä pre používateľky hygienických vložiek, ktoré pri zvýšenom tlaku môžu vyvolať podráždenie.

6. Ako ich správne prať

Parfumy, aviváž a iné agresívnejšie prídavky môžu po praní nohavičiek negatívne ovplyvniť pH intímnych partií. Vyhnite sa preto pracím prostriedkom s obsahom farbív a vôní.