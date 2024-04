Fajčenie e-cigariet zvyšuje riziko zlyhania srdca

Podľa štúdie môže fajčenie elektronických cigariet poškodiť vaše srdce, aj keď ste nikdy nefajčili bežné cigarety. Zástancovia e-cigariet tvrdia, že sú bezpečnejšou alternatívou k bežným cigaretám, ale dlhodobé zdravotné riziká doposiaľ neboli dostatočne preskúmané. Nové údaje získané od 176 000 dospelých v USA teraz ukazujú, že fajčenie e-cigariet zvyšuje pravdepodobnosť srdcového zlyhania o 19 %.

Zlyhanie srdca je stav, pri ktorom je srdce príliš stuhnuté alebo príliš slabé na to, aby dokázalo účinne pumpovať krv. Toto ochorenie časom vedie k tomu, že srdce viac nedokáže fungovať.

Nikotín zvyšuje srdcovú frekvenciu a krvný tlak, čo časom poškodzuje žily a tepny. Vo výskume sa zistilo, že u 3 242 ľudí zo skupiny 175 667 osôb sa vyvinulo srdcové zlyhanie a u pacientov bola o pätinu vyššia pravdepodobnosť, keď používali e-cigarety. Rovnaký účinok sa prejavil bez ohľadu na vek, celkový zdravotný stav a fajčiarsku minulosť.

Autor štúdie Yakubu Bene-Alhasan zo zdravotníckeho zariadenia MedStar Health v Baltimore v štáte Maryland povedal, že lekári zatiaľ úplne nerozumejú tomu, prečo fajčenie e-cigariet spôsobuje tuhnutie srdca. Ako uviedol:

"Čoraz viac štúdií spája e-cigarety so škodlivými účinkami a zisťuje, že nemusia byť také bezpečné, ako sa doteraz predpokladalo. Myslím si, že tento výskum je už dávno potrebný, najmä vzhľadom na to, ako veľmi sa e-cigarety presadili. Nechceme čakať príliš dlho na to, aby sme zistili, že môžu byť škodlivé, a zistili, že dovtedy už bolo napáchaných veľa škôd. Vďaka ďalšiemu výskumu odhalíme viac informácií o možných zdravotných následkoch a zlepšíme informovanosť verejnosti."