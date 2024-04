Progresívne Slovensko vyzvalo ľudí zúčastniť sa na voľbách, zopakovalo podporu Korčokovi

Šéf PS Michal Šimečka si myslí, že výsledok bude tesný, a preto bude podľa neho záležať na každom hlase. Apeluje, aby prišli voliť aj ľudia zo zahraničia a tí, ktorí tak v prvom kole volieb neurobili.

„Ivan Korčok je kandidátom, ktorý bude nezávislý, ktorý má jasné hodnoty, ktorý ukázal aj vo svojej profesionálnej kariére, že má obrovské skúsenosti a schopnosti na poli medzinárodnej politiky. A zároveň zostáva verný svojim názorom a postojom,“ povedal Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii.

Kandidát Peter Pellegrini podľa neho popiera svoje predchádzajúce názory a postoje na zahraničnú i vnútornú politiku. „Bol by prezident bez názoru, bez jasného postoja, prezident, ktorému záleží viac na tom, aby poslúžil vláde a Robertovi Ficovi, než na tom, aby slúžil občanom SR,“ myslí si šéf PS. Slovensko podľa neho potrebuje nezávislého a nadstraníckeho prezidenta, ktorý by mal vedieť spolupracovať, ale ak to bude treba, tak aj pomenovávať problémy krajiny.

Volebná kampaň pred druhým kolom sa končí v stredu o polnoci. „Je veľmi dôležité, aby sme si v najbližších dvoch dňoch dávali pozor na podpásové útoky, falošné správy či videá a porušovanie moratória tak, ako sme toho boli svedkom pred minuloročnými parlamentnými voľbami,“ vyhlásil Šimečka.

Prezidenta SR si voliči vyberajú v dvojkolovom hlasovaní na funkčné obdobie piatich rokov. Druhé kolo volieb prezidenta bude v sobotu (6. 4.). O prezidentský palác zabojujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini.