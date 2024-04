Do jedálnička sa na jar odporúča zaradiť medvedí cesnak či bylinky

DNES - 8:54

Do jedálnička je na jar vhodné zaradiť bylinky či klíčky. Odporúča sa aj medvedí cesnak. Zabúdať netreba ani na vhodný pitný režim. Pripomenula to zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na deti a mládež Jana Hamade.

„Bylinky, ale aj klíčky možno pridať do jedál, napríklad šalátov a jarných polievok. Bylinky sú zdrojom veľkého množstva minerálov a vitamínov, ktoré organizmu chýbajú práve v jarných mesiacoch. Počas teplejších dní sa odporúča viac času tráviť vonku na slnku, aby si organizmus syntetizoval vitamín D,“ priblížila. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR odporučili aj medvedí cesnak. „Obsahuje veľa dôležitých látok a vitamínov. Je chutnou doplnkovou prevenciou pred chrípkou a prechladnutím,“ ozrejmili. Mladé listy medvedieho cesnaku možno podľa nich použiť do šalátov, polievok, nátierok, na prípravu prívarkov či pesta. Hamade zároveň apelovala na vhodný pitný režim. „Ideálne je piť obyčajnú vodu, nesladenú a neperlivú. Vhodné sú minerálne vody s obsahom horčíka. Pitnú vodu možno striedať s nesladenými ovocnými alebo bylinkovými čajmi,“ dodala.