IVP: V predmetoch technika, etika či informatika je najnižšia miera odbornosti

Pri niektorých predmetoch pritom nie je nízka odbornosť vyučovania spôsobená nedostatkom učiteľov v danej aprobácii, ale dopĺňaním úväzkov. Vyplýva to z komentára Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP). Najnižšia predpokladaná miera odbornosti vyučovania je podľa inštitútu v Nitrianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji.

„Nižšia odbornosť vyučovania nemusí nutne znamenať nedostatok učiteľov. V prípade, že pozorujeme dostatok absolventov učiteľstva a zároveň nízky počet nahlásených voľných pracovných miest, spájame nižšiu odbornosť skôr s potrebou vyskladania učiteľského úväzku,“ uviedol IVP s tým, že sa to týka najmä malých škôl. „Priemerná predikovaná odbornosť na väčších školách (viac ako 300 žiakov na druhom stupni) je po zohľadnení ostatných charakteristík 90,9 percenta, kým na malých školách (do 100 žiakov na druhom stupni) to je iba 83,5 percenta,“ priblížil.

Predikovaná odbornosť vyučovania na druhom stupni ZŠ v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji je podľa IVP približne 86 percent (bez významných rozdielov medzi týmito krajmi). V Trenčianskom, Košickom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji je to zase približne 88 až 89 percent (bez významných rozdielov medzi týmito krajmi) a 90,2 percenta v Prešovskom kraji.

Ako podotkol, odbornosť tiež klesá s rastúcim podielom žiakov zo znevýhodneného prostredia. „Kým na školách s menej ako dvomi percentami žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je predikovaná miera odbornosti 89,4 percenta, na školách s viac ako 30-percentným podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je to iba 81,6 percenta,“ spresnil. Medzi zriaďovateľmi v danej súvislosti nepozoroval signifikantné rozdiely.

Komentár priniesol zistenia z rezortného zberu údajov z roku 2022 o odbornosti vyučovania na druhom stupni ZŠ. Je dostupný na webe Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.