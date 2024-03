J. Naď: Najväčšou výzvou pre štáty NATO bude odolať dezinformačným útokom

Uviedol to exminister obrany a predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď pri príležitosti piatkového 20. výročia členstva SR v Aliancii. Podľahnutie premysleným kampaniam, na ktoré je podľa štatistík Slovensko náchylné, môže podľa Naďa oslabiť celkovú dôveru v NATO a Alianciu samotnú.

„Za 75 rokov fungovania Aliancie nebola žiadna jej členská krajina vojensky napadnutá a Aliancia tak zaistila mier pre všetkých svojich členov. Nikto si na také silné spoločenstvo netrúfne, som o tom presvedčený, no je potrebné hovoriť, že toto nie je len o vojenskej sile. Musíme sa pozrieť realite do očí a na rovinu povedať, že žijeme v informačnej vojne, keď je z faktu klamstvo a z účelového zavádzania biblická pravda,“ povedal Naď.

Alianciu dnes podľa exministra potrebuje oslabiť najmä Ruská federácia. „Putin nás chcel rozdeliť, no po tom, čo nezmyselne a bezdôvodne zaútočil na Ukrajinu, sa Aliancia rozrástla o ďalšie krajiny a sme ešte silnejší ako kedykoľvek predtým. Rusko sa dezinformáciami a cielenou propagandou snaží roztrhnúť silnú reťaz a nakloniť si verejnosť na svoju stranu a využíva na to okrem spravodajských služieb aj spriatelených politikov a rôzne organizácie v členských krajinách, čo vidíme aj na Slovensku,“ upozornil.

Strach, klamstvo a témy obrany a bezpečnosti sa často zneužívajú v politickom boji, myslí si Naď. Zodpovedný politik musí podľa neho zdôrazňovať význam členstva a vždy stáť na strane faktov. Rovnako podľa neho musí pravdivo pomenovať, že mier na Ukrajine sa dá dosiahnuť okamžite, stačí, aby agresor, ktorým je Rusko, okamžite stiahol svoje okupačné jednotky z územia Ukrajiny.

Slovensko vstupom do NATO podľa bývalého ministra zásadne posilnilo svoju bezpečnosť a obranu. Ako skonštatoval, SR patrí do dobre fungujúceho spoločenstva vždy pripraveného vzájomne si pomôcť. „Po nehanebnom útoku Ruska na Ukrajinu na Slovensko okamžite prišli spojeneckí vojaci so svojou technikou a personálnymi kapacitami. Išlo o silné gesto, ktoré Putinovi naznačilo, že Aliancia neustupuje a je pripravená chrániť každý centimeter svojho územia,“ pripomenul. Upozornil aj na veľkorysosť Slovenska, ktoré pomáhalo napríklad v Čechách, Grécku či Slovinsku. Tento princíp solidarity musí podľa neho stáť na pevných základoch dobrých vzťahov a vzájomnej dôvere.