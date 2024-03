Zmena času: Vedci varujú pred následkami posúvania času na telo vrátane rakoviny

Vedci zaoberajúci sa spánkom tvrdia, že zmena zimného času na letný a naopak môže mať obrovské následky na naše zdravie. Mnohí pritom tvrdia, že by sa od neho malo úplne upustiť. Letný čas môže napáchať oveľa viac škody, ako len narušiť váš spánok, a to od zvýšeného výskytu rakoviny až po zvýšenie pravdepodobnosti dopravných nehôd.

Letný čas bol zavedený v snahe ušetriť elektrickú energiu a zabezpečiť viac denného svetla na výrobu v továrňach. Zástancovia posúvania času hovoria, že s predlžujúcimi sa dňami to poskytuje ľuďom viac hodín slnečného svetla počas ich pracovných dní. Ako potenciálne pozitíva uvádzajú aj nižšiu kriminalitu vo večerných hodinách a menší počet zrazenej divej zveri.

Mnohí vedci však tvrdia, že zmena času je nielen nepríjemná, ale aj škodlivá pre naše zdravie. Najväčší vplyv tejto zmeny je, že v noci, keď sa posunú hodiny, stratíme hodinu spánku a na druhý deň musíme ísť spať o hodinu skôr. Pre drvivú väčšinu ľudí to nebude mať za následok nič iné ako pocit väčšej únavy ako zvyčajne a tento problém by sa mal vyriešiť v priebehu niekoľkých dní. Ale to, že sa celé národy dobre nevyspia, bude mať určité následky.

Zmena času ovplyvňuje aj riziko dopravných nehôd

Jedna štúdia zistila, že v pondelok po posunutí hodinových ručičiek dopredu sa znížila efektivita pracovníkov. V inej štúdii uverejnenej v roku 2016 sa dokonca zistilo, že sudcovia v USA majú tendenciu udeľovať obžalovaným v "ospalý pondelok" po zmene času približne o päť percent prísnejšie tresty. Ešte znepokojujúcejšie je, že po jarnom prechode na letný čas sa riziko smrteľných dopravných nehôd zvyšuje približne o šesť percent.

Takto narušený spánok môže mať následky aj na naše celkové zdravie. Megan Crawfordová, výskumníčka spánku z Univerzity v Strathclyde pre MailOnline povedala: "Existuje zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod, zvýšené riziko samovražedného správania a zvýšená úmrtnosť v dňoch po prestavení hodín: to všetko súvisí so stratou jednej hodiny spánku.”

Naše telo má akési vnútorné hodiny nazývané cirkadiánny rytmus, ktoré určujú, kedy jeme, kedy spíme, kedy sme najaktívnejší a kedy je náš mozog v najlepšej kondícii. Zatiaľ čo slnečný deň trvá 24 hodín, telesný rytmus býva o niečo dlhší. To znamená, že človek, ktorý žije v tme, sa prirodzene každý deň zobudí o niečo neskôr, pretože jeho biologické hodiny sa zosynchronizujú so slnečným dňom.

Ľudia sú schopní udržať svoje telesné hodiny len vďaka počiatočnej dávke jasného svetla. Keďže letný čas nám ráno poskytuje menej hodín svetla, mnohým ľuďom chýba počiatočný náraz denného svetla, ktorý pomáha zladiť naše telesné hodiny.

Zvýšené riziko rakoviny a ďalších ochorení

Hlavným problémom pri testovaní toho, ako nás letný čas ovplyvňuje z dlhodobého hľadiska, je, že nemáme veľa údajov z obdobia, keď sme letný čas nedodržiavali. Crawfordová uviedla: "Najlepšie údaje, o ktoré sa môžeme oprieť, pochádzajú z rozdielov v zdraví jednotlivcov, ktorí žijú na rôznych stranách časového pásma, pričom horšie zdravie majú tí, ktorí žijú na západnej strane. Je to preto, že nesúlad medzi slnečným časom a našimi hodinami je najväčší na západe.”

Štúdie ukázali, že osoby žijúce na západnej strane časového pásma majú vyššie riziko leukémie, rakoviny žalúdka, pľúc, prsníka a ďalších ochorení. Tí, ktorí žijú na západe, majú aj nižšiu priemernú dĺžku života, vyššiu mieru obezity a cukrovky a dokonca aj nižší príjem. Keďže tento nesúlad je veľmi podobný tomu, keď sa hodiny posúvajú dopredu, niektorí vedci tvrdia, že letný čas môže mať podobný vplyv.

Niektorí vedci však tvrdia, že poškodenie nášho zdravia môže byť ešte priamejšie. Doktorka Rachel Edgarová, molekulárna virologička z Imperial College London, pre MailOnline uviedla, že môžeme byť náchylnejší na choroby: “Telesné hodiny môžu ovplyvniť replikáciu vírusov aj imunitné reakcie na tieto infekcie.” Edgarová uviedla, že vedci, ktorí sa zaoberajú cirkadiánnymi rytmami a spánkom, sa zhodujú v tom, že negatívne účinky na naše zdravie a pohodu prevažujú nad akýmikoľvek výhodami letného času.