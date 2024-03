Putin nemá v pláne stretnúť sa s rodinami obetí útoku pri Moskve

„Ak budú potrebné nejaké kontakty, budeme vás o tom informovať,“ reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či má Putin v pláne stretnúť sa s rodinnými príslušníkmi obetí najsmrtiacejšieho teroristického útoku na ruskom území za posledných takmer 20 rokov.

Ruský prezident zapálil minulý týždeň sviečku za obete v moskovskom kostole, miesto masakry - koncertné a zábavné centrum Crosus City na predmestí Moskvy - však dosiaľ nenavštívil a s obeťami sa verejne nestretol, pripomína AFP.

Podľa Peskova Putin neplánuje navštíviť toto centrum, kde záchranári posledný týždeň prehľadávali trosky s cieľom nájsť telá.

„V týchto dňoch by bolo úplne nevhodné uskutočňovať akékoľvek prieskumné výjazdy, pretože by to jednoducho narušilo prácu,“ dodal Peskov.

Džihádistická organizácia Islamský štát sa od minulého piatka opakovane prihlásila k zodpovednosti za teroristický útok na moskovské centrum. Západné tajné služby a bezpečnostní experti to považujú za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí afganská odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).

Putin aj iní ruskí vysokopostavení predstavitelia ale bez poskytnutia dôkazov naznačujú, že do útoku bola nejakým spôsobom zapojená Ukrajina a Západ.

Rusko je už niekoľko rokov terčom Islamského štátu za rolu pri potláčaní nepokojov v regiónoch s moslimskou väčšinou, ako aj za podporu režimu v Sýrii počas tamojšej občianskej vojny.