Po zrútení mosta v Baltimore našli telá dvoch zo šiestich nezvestných osôb

K zrúteniu mosta Key Bridge došlo v utorok, keď do jedného z jeho pilierov v čase okolo 01.30 h miestneho času (06.30 h SEČ) narazila kontajnerová loď. Most sa následne zrútil do rieky Patapsco.

V čase nešťastia bolo na moste osem ľudí, dvoch z nich zachránili z vody, šiesti boli nezvestní.

Polícia amerického štátu Maryland spresnila, že potápačom sa v stredu podarilo lokalizovať červený pick-up v približne sedemmetrovej hĺbke. Vo vozidle na nachádzali telá dvoch uviaznutých osôb.

V prípade obetí ide o 35-ročného občana Mexika a 26-ročného občana Guatemaly. Všetci šiesti nezvestní boli pritom podľa úradov stavebnými robotníkmi a okrem Mexika a Guatemaly pochádzali z Hondurasu a Salvádoru. Podľa úradov sú s najväčšou pravdepodobnosťou všetci mŕtvi.

Jeden zo spolupracovníkov nezvestných osôb v utorok uviedol, že stavební robotníci mali v čase nešťastia prestávku a sedeli vo svojich vozidlách zaparkovaných na moste.

Americká pobrežná stráž v stredu zároveň podľa agentúry AP informovala, že nákladná loď, ktorá do mosta narazila, krátko pred nešťastím podrobili „rutinnej údržbe motora“ v prístave.