Korčoka mrzí, že nemal šancu Forróovi predstaviť svoju víziu

Forró, ktorý nepostúpil do druhého kola prezidentských volieb, zrušil plánované stretnutie s Korčokom. Zdôvodnil to tým, že je bezpredmetné. Podľa Korčoka je zjavné, že Aliancia podporí v druhom kole kandidáta Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

„Mrzí ma, že pán Forró ani len nedal šancu tomu, aby si vypočul moju prezidentskú víziu, ktorú ponúkam aj maďarským spoluobčanom. Mám však veľký rešpekt k Maďarom žijúcim na Slovensku a zároveň im verím, že napriek rozhodnutiu Aliancie naložia so svojím hlasom zodpovedne a slobodne,“ uviedol Korčok.

Maďarskí voliči boli podľa kandidáta historicky vždy na strane demokratického spektra a maďarské strany boli vždy súčasťou modernizačných vlád a modernizačného prúdu politiky. „Aktuálne najväčšia národnostná menšina nemá svoje zastúpenie v parlamente. Chcem, aby bolo počuť hlas menšín jasne aspoň v paláci,“ vyhlásil.

Deklaruje, že jeho zbor poradcov a expertný poradný výbor menšín by reflektoval postavenie a dôležitosť národnostných menšín na Slovensku. Ako prezident by chcel presadzovať občiansky princíp vo vedení štátu a garantovať práva menšín. Chce tiež apelovať na to, aby sa z európskych zdrojov rozvíjal aj juh Slovenska.

Pellegriniho nový zápal pre maďarskú komunitu je podľa Korčoka „len a len politickou kalkuláciou“. „Takže je pomerne pravdepodobné, že deň po voľbách na maďarskú komunitu zabudne, podobne ako na sľuby o lacnejších potravinách,“ komentoval. Zdôraznil význam dobrých a korektných susedských vzťahov, dobrej spolupráce, podpory a ochrany menšín.

Forró a Pellegrini popoludní ohlásili spoločnú tlačovú konferenciu na tému aktuálna prezidentská kampaň.