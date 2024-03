Progresívne Slovensko odmieta, že by prioritou vlády boli sociálne opatrenia, ako tvrdí Pellegrini

DNES - 11:07

Progresívne Slovensko (PS) odmieta, že by prioritou vlády v uplynulých mesiacoch boli sociálne opatrenia, ako tvrdí kandidát na prezidenta a predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Uviedli to predseda PS Michal Šimečka s lídrom kandidátky hnutia do eurovolieb a expremiérom Ľudovítom Ódorom.

„Prioritou vlády v prvých mesiacoch bola likvidácia spravodlivosti, nezávislých inštitúcií, nášho medzinárodného postavenia, pomsta, beztrestnosť a pomoc vlastným ľuďom,“ tvrdí Šimečka. Dodal, že vláda navyše svojim ministrom zvýšila platy. Kabinet by sa mal podľa Šimečku a Ódora viac sústrediť na pomoc ľuďom a riešenia v sociálnej oblasti, vzdelávaní a rozvoji regiónov. „Je mnoho vecí, ktoré súčasná vláda mala za päť mesiacov spraviť a nespravila,“ dodal Ódor s tým, že vláda napriek sľubom výrazne neprispela k zlepšeniu sociálneho systému a stále chýba väčšia adresnosť.