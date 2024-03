Tehotenstvo má prekvapivý vplyv na starnutie. Zmeny sú negatívne aj pozitívne

Tehotenstvo môže urýchliť starnutie žien až o dva roky, no neskôr sa účinok obráti. Zatiaľ čo biologický vek sa môže zvyšovať od začiatku do konca tehotenstva, v priebehu približne 20 týždňov po pôrode sa proces starnutia obrátil a v niektorých prípadoch ženy „omladli“ aj o osem rokov, a to napriek nedostatku spánku.

Po pôrode ženy opäť omladnú

Foto: HenadziPechan/Shutterstock.com

K týmto zisteniam dospeli vedci z Yale School of Medicine (YSM) v štúdii publikovanej v akademickom žurnále Cell Metabolism. Výsledky štúdie, ktorá sledovala 68 žien počas tehotenstva a po ňom, vedcov prekvapili. Vedúci výskumu Kieran O'Donnell povedal:

"Tri mesiace po pôrode sme zaznamenali pozoruhodne veľký pokles biologického veku, u niektorých jedincov až o osem rokov, takže zatiaľ čo tehotenstvo zvyšuje biologický vek, po pôrode dochádza k jasnému (a výraznému) obnoveniu.“

O'Donnell a jeho tím vypočítali biologický vek účastníčok štúdie pomocou "epigenetických hodín", biochemického testu, ktorý odhaduje vek na základe zmien v DNA. Štúdia vychádza zo zistení predchádzajúceho výskumu, ktorý naznačoval, že rôzne zdroje stresu môžu dočasne zvýšiť biologický vek.

Rozhodujúce bolo aj BMI a dojčenie

Vedci z YSM tiež zaznamenali, že účastníčky s vyšším indexom telesnej hmotnosti (BMI) pred tehotenstvom vykazovali tri mesiace po pôrode vyšší biologický vek, čo naznačuje nižšiu regeneráciu. U účastníčok, ktoré po pôrode dojčili, však došlo k výraznejšiemu poklesu biologického veku ako u tých, ktoré nedojčili.