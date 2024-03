Známy vitamín zvyšuje riziko infarktu a mŕtvice, pridáva sa do viacerých potravín

Štúdia zistila, že vitamín, ktorý mnohí užívajú na zníženie hladiny cholesterolu, môže mať paradoxne negatívny vedľajší účinok na kardiovaskulárne zdravie. Niacín, známy aj ako vitamín B3, je nevyhnutný pre rôzne telesné funkcie. Vedci z Clevelandskej kliniky však zistili, že nadbytok niacínu zvyšuje hladiny vedľajšieho produktu nazývaného 4PY.

Vyššie hladiny 4PY v krvnom obehu boli v rozsiahlych klinických štúdiách spojené so srdcovým infarktom, mŕtvicou a inými nepriaznivými kardiovaskulárnymi následkami. Vedci tiež preukázali, že priamo vyvoláva zápal ciev. Štúdia publikovaná v časopise Nature Medicine zistila, že každý štvrtý subjekt v skupine pacientov mal vysokú hladinu 4PY, čo naznačuje, že prijímajú príliš veľa niacínu.

Vitamín B3 sa pridáva do mnohých obilných produktov

Vitamín B3 sa však naďalej pridáva do obilných produktov, aby sa predišlo chorobám súvisiacim s nedostatkom výživy. Podľa autorov štúdie by vzhľadom na tieto zistenia mohla byť opodstatnená diskusia o tom, či by sa v tejto praktike nemalo prestať.

Na trhu je aj množstvo voľnopredajných výživových doplnkov s obsahom niacínu, ktoré sľubujú, že pôsobia proti starnutiu, znižujú hladiny tukov v krvi, zlepšujú zdravie pokožky a funkciu mozgu.

Niacín sa užíva aj na zvýšenie HDL alebo "dobrého" cholesterolu, ktorý pomáha odstraňovať LDL cholesterol z krvného obehu. Je však menej účinný ako iné lieky na zníženie cholesterolu.

Paradox účinku niacínu

Vedúci výskumu Stanley Hazen uviedol: "Účinky niacínu boli vždy trochu paradoxné. Napriek tomu, že niacín znižuje hladinu cholesterolu, klinický prínos bol vždy menší, ako sa predpokladalo na základe stupňa zníženia LDL. To viedlo k myšlienke, že nadbytok niacínu spôsobuje nejasné nežiaduce účinky, ktoré čiastočne neutralizujú prínosy zníženia LDL. Veríme, že naše zistenia pomáhajú vysvetliť tento paradox."

Väčšina ľudí získava dostatok niacínu z každodennej stravy, pričom medzi jeho zdroje patrí mäso, ryby, vajcia a pšeničná múka. Existujú dve formy niacínu: kyselina nikotínová a nikotínamid. Užívanie vysokých dávok doplnkov s kyselinou nikotínovou môže spôsobiť začervenanie pokožky. Dlhodobé užívanie vysokých dávok by mohlo viesť k poškodeniu pečene. Lekári preto odporúčajú obmedziť dávky na 17 mg kyseliny nikotínovej alebo 500 mg nikotínamidu denne.