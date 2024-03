Šutaj Eštok: Policajti vyšetrujúci nehodu Andreja Danka dostali výčitku

Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Ide podľa neho o najnižší možný trest a nezapisuje sa do žiadneho registra. Neznamená to však podľa neho, že Danko potrestaný nebude.

„Danko je bez trestu len preto, lebo sa zatiaľ neukončilo vyšetrovanie,“ skonštatoval Šutaj Eštok s tým, že vyšetrovanie by malo byť podľa jeho informácií uzavreté na budúci týždeň. Ubezpečuje, že sa k nemu pristupuje ako k bežnému občanovi.

Šéf rezortu vnútra však neodpovedal na otázku, či policajtov potrestali za to, že podrobili Danka dychovej skúške až 15 hodín po nehode. „K Dankovi som povedal všetko, čo som mohol povedať,“ odkázal Šutaj Eštok. Protokol z vyšetrovania nemá problém následne zverejniť. Zároveň deklaruje, že udelenie „výčitky“ policajtom nebude mať vplyv na prípadné udeľovanie odmien. Keď však prišlo k zlyhaniu na strane policajtov, musí dôjsť k potrestaniu.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) označuje zdĺhavé vyšetrovanie Dankovej nehody za „trápne“ a prejav papalášizmu. Je presvedčený, že ak by si boli všetci pred zákonom rovní, vinník by už bol dávno potrestaný. „Niet k tomu čo dodať. Ak by sme boli rovní pred zákonom, je to už dávno vyriešené,“ poznamenal Krúpa s tým, že namiesto toho sa verejnosť týždne zaoberá „Andrejom Semaforičom Dankom“.