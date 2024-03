Blanár pred Lavrovom apeloval na skoré obnovenie mierových rokovaní

Zdôraznil mu tiež, že to, čo sa stalo na Ukrajine, sa nikdy nemalo stať. Vyplýva to zo stanoviska Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Blanár sa s Lavrovom stretol na žiadosť ruskej strany.

„Bez komunikácie sa nikdy nenájde diplomatické riešenie kríz a bez diplomatického riešenia sa žiadne vojny neskončia,“ povedal Blanár po schôdzke. Šéfovi ruskej diplomacie tlmočil aj postoj vlády SR, že rusko-ukrajinský konflikt nemá vojenské riešenie.

„Informoval som ho tiež o pozícii vlády SR postavenej na rešpektovaní základných princípov medzinárodného práva, ako je územná celistvosť a suverenita členských krajín, ukotvených v Charte OSN. Apeloval som na čo najskoršie obnovenie mierových rokovaní medzi stranami konfliktu a ukončenie bojov,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Ruskému ministrovi tiež zdôraznil, že „to, čo sa stalo na Ukrajine, sa nikdy nemalo stať“. Blanár dodal, že SR je proti vytváraniu akejkoľvek železnej opony medzi Ruskom a Európskou úniou. „Musia sa hľadať také riešenia, ktoré budú garantovať bezpečnosť a mier,“ doplnil. Lavrova zároveň ubezpečil, že Slovensko nepošle na ukrajinské územie žiadneho slovenského vojaka.

Minister zahraničných vecí sa zúčastnil na treťom ročníku diplomatického fóra v tureckej Antalyi, organizovaného pod záštitou prezidenta Tureckej republiky Recepa Tayyipa Erdogana. Na platforme s cieľom hľadania mierových riešení sa zúčastnilo viac ako 20 najvyšších predstaviteľov štátov a vlád, vyše 60 ministrov zahraničných vecí a dve desiatky predstaviteľov medzinárodných organizácií.

Blanár sa okrem iných rokovaní stretol v závere pracovnej cesty aj s ministrom zahraničných vecí Palestínskeho štátu Rijádom al-Malkím. Podľa Blanára je potrebné dohodnúť prímerie a obnoviť mierový proces.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) o stretnutí Blanára s Lavrovom vedel a Blanárovi ho aj odporúčal. Stretnutie je podľa neho príkladom vyváženej a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. Pripomenul totiž aj nedávne stretnutie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) s ministrom obrany USA Lloydom Austinom v Pentagone.

Stretnutie kritizovala opozícia. PS to považuje za zvrat dlhodobého zahraničnopolitického smerovania SR a krok proti politike EÚ. SaS to označila za nepriateľské gesto voči našim spojencom. KDH zaujíma, či Blanár ruskému ministrovi povedal to, čo hovorí doma, teda slová o podpore Ukrajiny.