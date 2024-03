Biden dúfa v dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy do začiatku ramadánu

„Dúfam v to, stále na tom tvrdo pracujeme. Ešte tam však nie sme,“ Biden odpovedal novinárom na otázku, či očakáva dohodu pred začiatkom moslimského posvätného mesiaca ramadán, ktorý začne 10. alebo 11. marca v závislosti od lunárneho kalendára.

„Dostaneme sa tam, no ešte tam nie sme - a možno sa tam ani nedostaneme,“ dodal Biden bez uvedenia ďalších podrobností, keď zamieril k svojej helikoptére, aby strávil víkend v prezidentskom sídle Camp David v americkom štáte Maryland.

​ Biden začiatkom týždňa novinárom povedal, že dúfa v dosiahnutie dohody a vstupu šesťtýždňového prímeria medzi Izraelom a Hamasom do platnosti do pondelka, termín však odvtedy stále posúval.

V piatok Biden oznámil, že Spojené štáty začnú v najbližších dňoch zo vzduchu zhadzovať humanitárnu pomoc do Pásma Gazy. Jeho oznámenie prišlo deň po tom ako bolo najmenej 115 Palestínčanov zabitých a viac ako 750 zranených, keď sa dav ľudí pokúsil dostať k humanitárnemu konvoju a izraelské jednotky spustili doňho paľbu. Incident by mohol skomplikovať rozhovory, vyhlásil Biden, no nešpecifikoval, čo konkrétne brzdí dohodu.