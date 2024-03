Macron ocenil odvahu Rusov, ktorí sa prišli rozlúčiť s Navaľným

Navaľného pochovali do hrobu za zvukov piesne My way a melódie z Terminátora 2

Rakvu s telom ruského opozičného politika Alexeja Navaľného spustili do hrobu na Borisovskom cintoríne v Moskve za zvukov piesne My way od Franka Sinatru a soundtracku z filmu Terminátor 2, ktorý mal Navaľnyj rád.