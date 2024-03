SaS povedie do eurovolieb Richard Sulík

Kandidátnu listinu strany SaS do eurovolieb povedie jej súčasný predseda Richard Sulík. Na druhom mieste bude europoslanec Eugen Jurzyca, z tretieho miesta bude kandidovať poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Vladimíra Marcinková.

Na štvrtom mieste kandiduje poslankyňa NR SR za SaS Jana Bittó Cigániková, z piateho miesta Karol Galek a zo šiesteho Ján Oravec. Obaja boli štátnymi tajomníkmi na ministerstve hospodárstva. Nasledujú Simona Čerevková, Slavomíra Henčeková, poslanci NR SR za SaS Juraj Krúpa a Miroslav Žiak, ďalej Katarína Surmíková Tatranská, Jana Somorovská, Ľudovít Paulis, Ladislav Kuna a Radka Wagingerová.

Sulík deklaruje, že ide o odborne silnú kandidátku. Ľudí na nej pozná roky, ide podľa neho o zohratý tím. Približne o dva týždne predstaví SaS volebný program. „Bude omnoho rozsiahlejší ako v minulosti. Aj na tom vidieť, že Európska únia je omnoho väčšou súčasťou nášho každodenného života dnes, ako bola pred 15 rokmi,“ povedal Sulík. Súčasťou kandidátky sú aj štyria poslanci NR SR, považuje to za príležitosť pre ďalšie osobnosti strany. „Povedali sme si, že jednak sú to všetko štyri silné mená, ale zároveň máme ďalších na 'čakačke' do NR SR a tým, že teraz sme v opozícii, tak sme sa rozhodli aj takýmto spôsobom posilniť kandidátku do eurovolieb,“ priblížil šéf SaS.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr 10. marca.