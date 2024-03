Obľúbená facebooková skupina HAKA končí, majiteľ vysvetlil dôvody

Facebooková skupina HAKA-Hľadá sa auto a krádeže automobilov koncom roka skončí svoju činnosť. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti jej majiteľ a zakladateľ Štefan Farkaš.

Podľa Farkaša hlavným dôvodom ukončenia činnosti HAKA je jeho aktuálna finančná situácia a náročnosť spravovania skupiny.

„Ten projekt bol od začiatku o tom, že budeme pomáhať. A už keď bol projekt rozbehnutý, nechceli sme meniť pravidlá. To, že by sme niečo zobrali mi prišlo neseriózne a neférové. Realita je navyše taká, že v súčasnosti mám jednu robotu, kde mám príjem 1200 eur a z toho sa proste nedá žiť. Teraz hľadám ďalšie zamestnanie a na HAKA proste čas mať nebudem,“ uviedol Farkaš pre portál Pluska.

V príspevku na sociálnej sieti Farkaš približuje, že skupinu nechce nikomu odovzdávať. „Neodvažujem sa nikomu skupinu podarovať. Nie je to sranda pokračovať v tejto robote. Verte, že je to o držku,“ píše na Facebooku. „Táto skupina je dosť nebezpečná pre bežného občana, ktorý by takto chcel ľuďom pomáhať. Toto riskovať nebudem,“ uvádza.

Foto: facebook.com/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Farkaš ďalej tvrdí, že za celú dobu svojej činnosti financoval spravovanie skupiny a s tým súvisiace činnosti z vlastných peňazí. „Za vyše 7 rokov sme nikdy neprijali 2 % dane, štátne dotácie ani euro dotácie. Nebolo na čom 'nahrabať ani zarobiť'.“

Podobná skupina slúžiaca na zverejňovanie príspevkov o nezvestných osobách, ktorú takisto založil Farkaš, podľa neho pred rokom prešla pod správu organizácie, ktorá pokračuje v jej činnosti.

Farkaš tiež zrušil skupinu na odhaľovanie podvodníkov. „V tejto práci by nikto nepokračoval. Keby áno, chcel by som vidieť blázna, ktorý by kvôli pomoci iným chodil na políciu, aby vysvetľoval všetko, za čo podvodníci podávajú trestné oznámenia, alebo kto by riskoval svoj život alebo majetok,“ tvrdí Farkaš.

Občanov, ktorí budú v budúcnosti vyhľadávať pomoc s pátraním po ukradnutých vozidlách, Farkaš odkazuje na políciu a prokuratúru. Zároveň tvrdí, že aplikácia bude funkčná aj naďalej, takže sa cez ňu bude dať nahlasovať polícii.

„Píšem to ešte raz. Báť sa nemusíte. To, že HAKA končí, nie je koniec sveta. Možno niečo podobné niekto ešte založí, a keď nie, je tu polícia a prokuratúra. HAKA vždy iba pomáhala,“ dodal Farkaš.

Skupinu ponúka štátu

Farkaš v neskôr zverejnenom príspevku vysvetlil, že chce dať príležitosť Polícii SR alebo ministerstvu vnútra na prevzatie skupiny. Z toho dôvodu zostáva činná ešte do konca roka.

Foto: facebook.com/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

„Ukončenie hlásim dopredu, aby sa o skupinu a aplikáciu mohla prihlásiť polícia alebo MVSR, pokiaľ má o to záujem,“ uviedol Farkaš s tým, že je ochotný odovzdať skupinu zadarmo.