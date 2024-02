Denisa Saková: Automobilový priemysel na Slovensku zamestnáva 260.000 ľudí

Po štvrtkovom zasadaní vlády v Košiciach to skonštatovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s poukázaním na dôležitosť tohto priemyslu a jeho postavenia v národnom hospodárstve.

Vláda podľa nej potrebuje pomôcť automobilovému priemyslu čeliť výzve prechodu na elektromobilitu. „Viaceré automobilky na Slovensku už podnikli zmeny vo svojich technologických a výrobných procesoch, no naďalej musíme týmto automobilkám pomáhať, aby sme zabránili poklesu produkcie. Máme v záujme, aby zostal na tej úrovni, aký je, alebo, aby do budúcnosti aj rástol,“ povedala ministerka.

Uznesenie vlády s navrhovanými opatreniami na podporu automobilového priemyslu a rozvoja elektromobility ocenil prezident Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek. „Pre nás je ešte dôležitejšie to, že máme bázu na to, aby sme si v dialógu vedeli do najmenšieho detailu vyšpecifikovať, čo potrebujeme, akým spôsobom a kedy to urobíme. Konečne výsledkom nášho dialógu bude akčný plán, aby sme vedeli kedy, čo a ako musíme spraviť, aké kapacity na to potrebujeme,“ povedal.

Za veľmi pozitívnu informáciu označil, že najbližšie roky majú všetky automobilky na Slovensku o prácu postarané. „Možno nie sme v takej kritickej situácii ako mnohé závody inde vo svete, na Slovensku momentálne všetky závody ohlasujú rast,“ dodal. V súvislosti s výstavbou nového závodu automobilky Volvo pri Košiciach ide zároveň podľa neho aj o výzvu na nájdenie dostatku kvalifikovaných pracovníkov.