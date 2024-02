Žilina prehrala osemfinále mládežníckej Ligy majstrov s FC Kodaň po rozstrele

Futbalisti MŠK Žilina nepostúpili do štvrťfinále mládežníckej Ligy majstrov.

V utorkovom domácom zápase osemfinále prehrali s FC Kodaň v jedenástkovom rozstrele 2:4, v riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1. Kodaň sa vo štvrťfinále predstaví na ihrisku lepšieho zo súboja medzi Salzburgom a Nantes.

Žilinčania si vybojovali miestenku medzi 16 najlepšími tímami súťaže víťazstvom 2:1 nad Borussiou Dortmund v domácom stretnutí play off. V osemfinále siahali na postup, Kodaň zdolali na strely 21:3, no nepremenili svoje šance a nakoniec na súpera nestačili v rozstrele.

MŠK Žilina - FC Kodaň 1:1 (1:1) - 2:4 v rozstrele

Góly: 10. Sauer - 6. Chiakha. Rozhodovali: Kooij - Inia, Fikkert (všetci Hol.), ŽK: Oravec - Olsson, 23. Höjer.

Žilina: Badžgoň - Mynář, Jaššo, Oravec - Hranica (76. Pališčák), Šamaj (89. Stručka), Drame (66. Atanasijevič), Badjie - Kóša (76. Pekelský), Sauer, Vaľko

Kodaň: Gadebeerg Buur - Bidstrup, Olsson, Halsgaard (90.+5 Glindtvad), Blicher - Németh, Birch, Höjer (85. Tchicamboud) - Chiakha, Höjlund (69. Jönsson), Gudmundsson (69. Risnaes)

Zápas mal v úvode veľmi rýchly spád. Už v prvej minúte prenikol do šestnástky Sauer, ktorého obranca Kodane fauloval, no domáci útočník penaltu nepremenil. Trest prišiel v 6. minúte, keď sa presadil Chiakha, no Sauer o štyri minúty odčinil svoje zaváhanie z úvodu a strelou k žrdi vyrovnal. Od toho momentu bol v útoku nebezpečnejšia Žilina, ktorá mohla ísť do vedenia v 17. minúte i v závere polčasu, no šance nevyžila. V úvodnej polovici Žilinčania prestrieľali súpera 11:2 a v druhej mali rovnakú prevahu, no nedokázali prekonať brankára Gadebeerga Buura. Neuspeli Kóša, Šamaj, Vaľko a niekoľkokrát ani Sauer. V rozstrele nakoniec prehrali 2:4, keď skórovali všetci hráči Kodane, na druhej strane nedali Vaľko a Atanasijevič.