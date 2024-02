Pri skleróze multiplex je dôležitá rýchla diagnostika

Upozornila na to predsedníčka sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti Marianna Vitková.

„Sklerózu multiplex nevieme definitívne vyliečiť, ale vieme priebeh choroby modifikovať tak, že ju spomalíme a oddialime neskoršie štádiá, keď už môže pacient mať výraznejšie neurologické postihnutie,“ priblížila s tým, že existujú veľmi efektívne spôsoby, ako čo najviac oddialiť invalidizáciu pacienta.

Vitková zároveň poukázala na to, že situácia v súvislosti s diagnostikou sa zlepšuje. „Čas od prvých príznakov choroby po diagnostiku sa skracuje. Súvisí to s výrazne lepšou dostupnosťou vyšetrenia magnetickou rezonanciou, na ktoré boli v minulosti dlhé čakacie lehoty, s novými diagnostickými kritériami, ale aj osvetou a edukačnými aktivitami medzi lekármi aj laickou verejnosťou,“ poznamenala.

Príznaky sklerózy multiplex

Diagnostiku môže podľa jej slov sťažovať široké spektrum príznakov. „Stále nemáme jeden konkrétny diagnostický test, ktorý by sme urobili a vedeli by sme povedať, či pacient má alebo nemá roztrúsenú sklerózu. Je to skôr výsledok zhodnotenia viacerých vyšetrení,“ dodala.

Skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému. Poškodzuje mozog a miechu pacienta. Presná príčina nie je objasnená. Medzi najčastejšie príznaky patrí optická neuritída, teda zápal zrakového nervu. Ochorenie sa môže okrem iného prejavovať aj svalovou slabosťou jednej či viacerých končatín, poruchami rovnováhy či citlivosti.