Remišová: Fico rečami o slovenských vojakoch na Ukrajine klame a straší ľudí

Fico v pondelok vylúčil prípadnú účasť slovenských vojakov na území Ukrajiny. Dodal, že viaceré členské štáty NATO a EÚ uvažujú o tom, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Hnutie Slovensko reagovalo, že premiér by mal splniť svoj záväzok k tejto téme a odstúpiť z funkcie.

„Robert Fico odporným spôsobom klame a straší ľudí, keď tvrdí, že Slováci budú musieť ísť bojovať na Ukrajinu. Táto otázka nikdy nebola na stole a je to absurdné klamstvo, ktoré Fico používal na šírenie strachu a nenávisti, aj keď bol v opozícii,“ uviedla v stanovisku Remišová. Tvrdí, že Fico straší, aby prekryl to, že vláda napríklad nerieši vysoké ceny potravín a palív. Dodala, že vláda vystavuje Slovensko riziku izolácie a medzinárodnej hanby.

Hnutie Slovensko reagovalo, že premiér by mal odstúpiť z funkcie. „Verejne sa zaviazal, že slovenských vojakov nevyšle na Ukrajinu, aj keby ho to stálo funkciu predsedu vlády. Keďže Slovenská republika sa očividne nechystá vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, mal by celý svoj verejný záväzok dodržať a odstúpiť z funkcie,“ uviedlo hnutie v stanovisku, ktoré TASR zaslal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Fico ešte v nedeľu (25. 2.) deklaroval, že urobí všetko pre to, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne, aj keby ho to malo stáť funkciu premiéra.