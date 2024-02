PS: Premiér hazarduje s verejnou mienkou, robí falošnú marketingovú operáciu

Poslanec Tomáš Valášek zdôraznil, že aj keď Fico naznačoval možnú spojeneckú operáciu, nič podobné sa neplánuje. TASR o tom informovali z mediálneho oddelenia strany.

„Minulý týždeň som strávil tri dni služobne v NATO, v diskusiách s diplomatmi a predstaviteľmi Aliancie. Žiaden plán na nasadenie vojakov do bojov neexistuje. V hre je vraj rozšírenie súčasnej pomoci s technikou, možno aj na území Ukrajiny, ale Slovensku nehrozí žiaden postih, ak sa k tejto dobrovoľnej iniciatíve nepridá,“ skonštatoval Valášek.

Poslanec vyzval premiéra, aby odtajnil agendu pondelňajšej schôdzky v Paríži, aby si ju verejnosť mohla porovnať s jeho slovami. „Opakované polopravdy či klamstvá Fica spôsobujú, že ak budeme niekedy potrebovať v Bruseli presadiť niečo pozitívne pre Slovensko, partneri nás odmietnu,“ upozornil Valášek.

Fico podľa Šimečku klame o zaťahovaní Slovenska do vojny. Líder PS ho vyzval, aby predstavil svoj mierový plán, keďže pre jeho absenciu neustále kritizuje Európsku úniu. Ak takýto plán nemá a Slovensko sa nechce pridať k pomoci Ukrajine, bolo by podľa Šimečku lepšie, ak by Fico na stretnutie lídrov štátov EÚ a NATO do Paríža ani nešiel.

V Paríži sa v pondelok stretne približne 20 predstaviteľov EÚ a NATO, aby ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi vyslali posolstvo európskeho odhodlania v otázke Ukrajiny a vyvrátili naratív Kremľa, že Rusku je súdené víťazstvo vo vojne. S odvolaním sa na Elyzejský palác o tom informovala agentúra Reuters.

Predseda vlády v súvislosti s účasťou na rokovaní informoval, že Slovensko nebude na bilaterálnej báze ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny.